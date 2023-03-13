الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: شجعنا الصين على التواصل مع الرئيس الأوكرانى

البيت الابيض
البيت الابيض

قال البيت الأبيض، في بيان له، اليوم الاثنين، إنهم قاموا بتشجيع الصين على التواصل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. 

أضاف البيت الأبيض أن الاتفاق بين السعودية وإيران إيجابي وجيد؛ لتخفيف التوترات في منطقة الشرق الأوسط. 

أعلن البيت الأبيض، في بيان له، الجمعة، عن ترحيبه بالاتفاق السعودي الإيراني، مؤكدًا: "نرحب بأية مساعى لإنهاء الحرب في اليمن"، وفق ما نقلته شبكة "سكاي نيوز". 

وصدر بيان ثلاثي مشترك بين المملكة العربية السعودية وإيران والصين، أعلنوا فيه التوصل لاتفاق بين الرياض وطهران يشمل الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

ويشمل الاتفاق إعادة فتح سفارتي السعودية وإيران لدى البلدين وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، مع التأكيد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية.

واتفقت السعودية وإيران على عقد وزيري الخارجية في البلدين اجتماعًا لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما.

وأعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الولايات المتحدة لا ترى مؤشرًا لتدخل عسكري روسي في مولدوفا، إلا أنها تحاول زعزعة الاستقرار هناك. 

وأكد البيت الأبيض، في بيان له نقلته قناة "العربية نيوز"، أن روسيا تحاول إضعاف الحكومة في مولدوفا وإدخال موالين لها، وأضاف أن أمريكا ستفرض عقوبات على الموالين لسياسات روسيا بإضعاف حكومة مولدوفا. 

ووصف البيت الأبيض، القصف الصاروخي الروسي للأراضي الأوكرانيا بأنها "شرسة وغير مبررة".

وأعلنت روسيا أنّها شنت قصفاً مكثّفًا على أوكرانيا، ردًّا على تسلل عناصر أوكرانية وصفتهم بـ"المخربين" لأراضيها.

ووصف البيت الأبيض، القصف الصاروخي الروسي للأراضي الأوكرانيا بأنها "شرسة وغير مبررة".

البيت الأبيض الصين أوكرانيا روسيا الحرب

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