محافظ مطروح يوجه بتسيير عيادة القلب المتنقلة لمستشفيات مدن المحافظة

وجّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتسيير عيادة القلب المتنقلة لمستشفيات مدن المحافظة للتخفيف عن مرضى القلب وذويهم مشقة السفر للكشف والفحص بمستشفى مطروح العام.

أوضح د.مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح فقد تم الدفع بعيادة القلب المتنقلة مدعومة بأجهزة سونار القلب (إيكو) وأجهزة الفحص التى بدأت اعمالها اليوم بمستشفى الضبعة على ان تكون كل إثنين بمستشفى الضبعة المركزى ويوم الثلاثاء بمستشفى الحمام لتوقيع الكشف الطبى على مرضى القلب على ان استقبال حجز الحالات خلال الأسبوع.

وأضاف وكيل صحة مطروح أنه سيتم كذلك الدفع بعيادة القلب المتنقلة لمستشفى النجيلة مع استكمال حجز الحالات وأعدادها لأعمال العيادة.

جاء ذلك استمرارا لجهود محافظة مطروح فى توفير مزيد من الخدمات خاصة في مجال الصحة والارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة وتيسيرا على أهالى مطروح في مراكز ومدن المحافظة خاصة مرضى القلب .