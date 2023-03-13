الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الطلائع يفوز على بتروجيت ويتأهل للدور قبل النهائي من دوري الطائرة

الطلائع وبتروجيت
الطلائع وبتروجيت

حقق الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادى طلائع الجيش الفوز على نظيره بتروجيت بنتيجة ”3-2”، ضمن منافسات دور الثمانية من البلاي أوف لدوري كرة الطائرة رجال للموسم الرياضي 2022-2023.

وبذلك تأهل فريق طلائع الجيش إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري كرة الطائرة رجال برفقة كلًا من الأهلي والزمالك وسموحة.

وانتهت المباراة الأولى بفوز الطلائع  على بتروجيت بنتيجة ”3-1”، وانتهت المباراة الثانية بفوز بتروجيت بنفس النتيجة، ليتعادلوا في المباراتين، ويفوز طلائع الجيش في المباراة الثالثة الفاصلة ليتأهل رسميًا إلى الدور قبل النهائي.

ومن المقرر أن يواجه فريق الطلائع  نظيره الزمالك في الدور قبل النهائي من بطولة دوري كرة الطائرة، بينما يواجه فريق الأهلي نظيره سموحة.

وكما أعلنت لجنة المسابقات تعليمات الخاصة بمباريات “البلاي أوف” لدوري كرة الطائرة رجال

1- الفائز من لقاء الأهلي × الطيران مع الفائز من لقاء سموحة – سبورتنج.

2- الفائز من لقاء الطلائع x بتروجيت مع الفائز من لقاء الإتحاد السكندرى × الزمالك

-الدور النهائي :

الخاسر من (۱) × الخاسر من (۲) المركزين الثالث والرابع.

الفائز من (1) الفائز من ( ۲ ) المركزين الأول والثانى وتحديد بطل الدورى موسم 2023/2022.

وجاءت القرارات التي أصدرها الاتحاد المصري لكرة الطائرة، كالتالي:

-مباراة الطلائع  * بتروجيت بالدورى الممتاز ( أ ) رجال بناءاً على تقرير لجنة المسابقات وتقارير حكام المباراة قرر مجلس الإدارة الآتي

1- إيقاف اللاعب  باسل مصطفى صلاح لاعب نادي بتروجيت 4 مباريات وغرامة مالية قدرها 5000 خمسة الف جنيه.

2- إيقاف اللاعب  مروان عاطف أحمد لاعب نادي بتروجيت 4 مباريات وغرامة مالية قدرها 5000  خمسة الف جنيه.

3- إيقاف الكابتن  مصطفى محمد صالح محلل تقني نادي طلائع الجيش 4 مباريات بالدرجة الأولى رجال وما يتخللها من أي نشاط للكرة الطائرة سواء بنادى الطلائع  أو أى نادى أخر وبأى مرحلة سنية.

طلائع الجيش بتروجيت دوري الطائرة كرة الطائرة طلائع الجيش يفوز على بتروجيت

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وائل لطفي

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