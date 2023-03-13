الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

شبح «شيكوريل».. ميرفت أبو عوف تروي قصة منزلها المسكون

الدكتورة ميرفت أبو
الدكتورة ميرفت أبو عوف، 

كشفت الدكتورة ميرفت أبو عوف، مستشار مجلس إدارة غرفة صناعة السينما بمصر، تفاصيل مرعبة عن منزلهم الذي تعود ملكيته إلى "مورينيو شيكوريل"، والذي قتل داخل المنزل واشترته الأسرة دون أن تعلم بقصته.

والدها لم يكن يؤمن بالأشباح

وقالت “أبو عوف” خلال لقائها في برنامج "الستات"، مع سهير جودة، ومفيدة شيحة، والمذاع عبر فضائية "النهار"، إن والدها اشترى المنزل بعد عودته من الحرب، وعند شرائه قيل له إن من اشترى البيت قبله كان يرى أشباحًا ولكنه لم يصدق ذلك وامتنع عن إخبار زوجته.

وأضافت أن والدتها رأت "شيكوريل" أكثر من مرة، مؤكدة أن المنزل سجل ضمن أشهر 100 منازل مسكونة في العالم، ولكنها لم ترى أشباحًا فيه ورأتهم والدتها وشقيقتها مها أبو عوف، وكذلك الفنانة يسرا رأت أشياء تتحرك.

الاستعانة بشيخ لطرد الشبح

وأشارت إلى أنها رأت وجوه على الزجاج، وكانت تعتقد أنه مقلب من أشقائها، إلا أنها اكتشفت أنه الشبح فانهارت وغادرت الغرفة.

وأشارت إلى أنه بعد سنوات طويلة، أحضرت الأسرة شيخًا لطرد الأشباح وقرأ القرآن في المنزل لتتوقف الأشباح عن الظهور مرة أخرى.

ميرفت أبو عوف شيكوريل الأشباح طرد الشبح يسرا مها ابو عوف

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