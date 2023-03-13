الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفاصيل استعدادات محافظة السويس لاستقبال شهر رمضان (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، الإثنين، اجتماعا لمناقشة استعدادات المحافظة لشهر رمضان.

وعقد الاجتماع  بحضور د.عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

كما حضر اللواء محمد صفار، نائب مدير الأمن والعقيد رامي سعد مدير عام مكتب المحافظ ورؤساء الأحياء ومديري المديريات وشرطة المرافق وادارة المرور ورؤساء المصالح الحكومية للوقوف على استعدادات جميع الجهات لاستقبال شهر رمضان.

في بداية الاجتماع قدم المحافظ التهانى لشعب السويس والأمة العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوي لجميع المرافق الحيوية والخدمات العامة.

أكد المحافظ على الغرفة التجارية ومديرية التموين والتجار بتوفير السلع الغذائية بأعلى جودة وأرخص الأسعار، وتوفير كافة احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك وأعطى المحافظ توجيهاته لرؤساء الأحياء ومسئولي (المرور والمياه بأشغال بورتوفيق والرى والمرافق والإسعاف والتموين  والغرفة التجارية والطب البيطرى والصحة والكهرباء والأوقاف والمنطقة الأزهرية والصرف الصحي والأزمات والتدخل السريع ) والجهات المعنية بالاستعداد الجاد لاستقبال الشهر الكريم وتنفيذ كافة التوجيهات والإجراءات المطلوبة لراحة وخدمة المواطنين، والتشديد علي قطاع الكهرباء باتخاذ الإجراءات لعدم قطع التيار الكهرباء إلا فى الضرورة القصوي.

وكلف صقر مديري التموين والصحة والطب البيطري والغرفة التجارية ومباحث التموين لتكثيف الحملات في جميع الأحياء للتأكيد علي توفير السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية ومراجعة المحلات والمطاعم والشوادر ومعارض اهلا رمضان للتأكد من الصلاحية ومطابقتها للاستعمال الآدمى ومراجعة اللحوم والأسماك والدواجن التى تباع بالمحلات والأسواق وتوفيرها بأسعار في متناول الجميع.

وشدد المحافظ علي رؤساء الاحياء بالتواجد بالشارع السويسي لحل مشاكل المواطنين وتكثيف أعمال النظافة ومنع اي تعديات او اشغالات والتفاعل مع المواطنين.

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رمضان استعدادات شهر محافظة السويس ​مصر​

رئيس التحرير

وائل لطفي

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