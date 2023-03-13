ذكريات بداية «4M».. ميرفت أبوعوف تروي كواليس الهروب لمنزل شقيقهم

كشفت الدكتورة ميرفت أبو عوف، مستشار مجلس إدارة غرفة صناعة السينما بمصر، عن الطريقة التي أقنعهم بها شقيقها الراحل عزت أبو عوف، للانضمام لفرقة “4m”.

بداية فكرة تكوين فرقة الـ 4m

وقالت خلال لقائها في برنامج "الستات"، مع الإعلاميتين سهير جودة، ومفيدة شيحة، والمذاع عبر فضائية "النهار"، إن “عزت” بدأ في عمل موسيقى تصويرية لمسلسل "ميزو" وكان يريد أشخاص يقدمون "هارموني"، وطلب منهم ذلك، وبالفعل شاركوا ولم يعارضوه لمكانته لديهم.

وتابعت: "والدتي شافت إن صوتنا جيد ومكملين لبعض، ومن هنا جاءت فكرة عزت بتكوين فرقة "4m"، ولكن بالعربي لأنه كان يغني في فرق أجنبيه ولم يعتقد أنها ستنجح.

وأشارت إلى أنهم قاموا بإخفاء الأمر على والدهم لأنهم كانوا متأكدين من رفضه رغم حرصه على أن يكون لديهم ثقافة موسيقية ولكن لا يمتنهونها.

وأكدت أنه بعد انتشار أخبار الفرقة في الجرائد هربوا جميعًا لمنزل شقيقهم خوفًا من رد فعل والدهم، وهو من قام بالاعتذار له عن تكوين الفرقة سرًا وبدون علمه.