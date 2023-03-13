الإثنين 13 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ذكريات بداية «4M».. ميرفت أبوعوف تروي كواليس الهروب لمنزل شقيقهم

الدكتورة ميرفت أبو
الدكتورة ميرفت أبو عوف

كشفت الدكتورة ميرفت أبو عوف، مستشار مجلس إدارة غرفة صناعة السينما بمصر، عن الطريقة التي أقنعهم بها شقيقها الراحل عزت أبو عوف، للانضمام لفرقة “4m”.

بداية فكرة تكوين فرقة الـ 4m

وقالت خلال لقائها في برنامج "الستات"، مع الإعلاميتين سهير جودة، ومفيدة شيحة، والمذاع عبر فضائية "النهار"، إن “عزت” بدأ في عمل موسيقى تصويرية لمسلسل "ميزو" وكان يريد أشخاص يقدمون "هارموني"، وطلب منهم ذلك، وبالفعل شاركوا ولم يعارضوه لمكانته لديهم.

وتابعت: "والدتي شافت إن صوتنا جيد ومكملين لبعض، ومن هنا جاءت فكرة عزت بتكوين فرقة "4m"، ولكن بالعربي لأنه كان يغني في فرق أجنبيه ولم يعتقد أنها ستنجح.

وأشارت إلى أنهم قاموا بإخفاء الأمر على والدهم لأنهم كانوا متأكدين من رفضه رغم حرصه على أن يكون لديهم ثقافة موسيقية ولكن لا يمتنهونها.

وأكدت أنه بعد انتشار أخبار الفرقة في الجرائد هربوا جميعًا لمنزل شقيقهم خوفًا من رد فعل والدهم، وهو من قام بالاعتذار له عن تكوين الفرقة سرًا وبدون علمه.

ميرفت أبو عوف فرقة الـ 4m عزت أبو عوف أخبار الفرقة موسيقي تصويريه

مواد متعلقة

طبيب الكوميديا عزت أبو عوف.. ذكرى ميلاد الشرير الطيب

«جنتل مان الوسط الفنى».. كيف مزج عزت أبو عوف الطب بالفن؟

فى ذكرى وفاته.. عزت أبو عوف طبيب دخل قلوب المصريين بأعماله الفنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالم جديد يتشكل

الأكثر قراءة

إندبندنت: BBC تواجه ضغوطًا شديدة بعد أزمة لينكر واحتمالات بفقدان الدعم

مجلس الدولة: قبول دعوى طالبة لنقلها من تربية طنطا إلى تمريض القاهرة

مَن هو إبراهيم بودربالة رئيس النواب التونسى الجديد؟

مؤلف «مذكرات زوج»: المسلسل يناقش المشاكل الزوجية بنظرة معاصرة

مستشار الأمن الأمريكى: واشنطن ترغب فى علاقة «تنافس لا صراع» مع الصين

وزير الخارجية مُحذرًا إثيوبيا من أضرار الملء الرابع:«سنتحرك سريعًا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رباعى موسكو وأزمة سوريا.. «ابحث-دور-ع الديك»

منى رجب

فى شهر المرأة.. النضال مستمر

ماجد حبته

بنك بدولار واحد!

مؤمن المحمدي

فش الغل

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة

جمال رشدي

لماذا تقدموا هم وتراجعنا نحن؟

بسنت حسن

جزيرة التعاسة «3-3»

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد..!

صور

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟