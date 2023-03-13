الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«حماة الوطن»: متوقع وصول عدد أعضاء الحزب لـ250 ألفا بنهاية أبريل

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

قال العميد حاتم عز الدين، أمين التخطيط والمتابعة بحزب حماة الوطن، إن جهود وأنشطة الأمانة العامة للحزب خلال الفترة الماضية، أسفرت عن زيادة الإقبال على الانضمام للحزب واستخراج كارنيهات العضوية به، حيث يتوقع الحزب أن يصل إلى ٢٥٠ ألف عضوية بنهاية شهر أبريل من العام الحالي على مستوى الجمهورية، مؤكداً اتساع القاعدة الشعبية للحزب.

وأضاف عز الدين، في تصريحات له اليوم، أن ذلك يعود لخطة التوسع في افتتاح المقرات في جميع ربوع الوطن، والانتشار المستمر بين جموع المصريين، نظراً لما يقوم به الحزب من أنشطة اجتماعية وخدمية لدعم الأسر الأولى بالرعاية والاهتمام المستمر بالملف الاقتصادي والبيئي والتوعوي بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المختلفة، من أجل ضمان أن يصل الدعم إلى مستحقيه.

 

حزب حماة الوطن كارنيهات العضوية منظمات المجتمع المدني العميد حاتم عز الدين أمين التخطيط والمتابعة بحزب حماة الوطن زيادة عضوية حماة الوطن

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