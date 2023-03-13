«حماة الوطن»: متوقع وصول عدد أعضاء الحزب لـ250 ألفا بنهاية أبريل

قال العميد حاتم عز الدين، أمين التخطيط والمتابعة بحزب حماة الوطن، إن جهود وأنشطة الأمانة العامة للحزب خلال الفترة الماضية، أسفرت عن زيادة الإقبال على الانضمام للحزب واستخراج كارنيهات العضوية به، حيث يتوقع الحزب أن يصل إلى ٢٥٠ ألف عضوية بنهاية شهر أبريل من العام الحالي على مستوى الجمهورية، مؤكداً اتساع القاعدة الشعبية للحزب.

وأضاف عز الدين، في تصريحات له اليوم، أن ذلك يعود لخطة التوسع في افتتاح المقرات في جميع ربوع الوطن، والانتشار المستمر بين جموع المصريين، نظراً لما يقوم به الحزب من أنشطة اجتماعية وخدمية لدعم الأسر الأولى بالرعاية والاهتمام المستمر بالملف الاقتصادي والبيئي والتوعوي بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المختلفة، من أجل ضمان أن يصل الدعم إلى مستحقيه.