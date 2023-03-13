«حاضنات الفائقين» يكرم طلاب جامعة مطروح من ذوي القدرات والمتميزين

نظمت وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة مطروح، اليوم الإثنين، احتفالية لتكريم الطلاب من ذوي القدرات والمتفوقين دراسيًا، وفقًا لبرنامج حاضنات الفائقين بالجامعات، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة.

جاء ذلك بالتعاون مع الجمعية الشرعية، وبنك ناصر الاجتماعي، وجمعية الأورمان، حيث تم توزيع أجهزة لاب توب على ذوي القدرات بالجامعة، كما تم تكريم 50 طالبًا وطالبة من المتميزين من مختلف الكليات.

وتوجه الدكتور مصطفى النجار بالشكر إلى الدكتورة نيڤين القباج على المجهودات التي تبذلها الوزارة لخدمة كافة فئات المجتمع، موضحًا أن جامعة مطروح كانت من أوائل الجامعات التي وقعت بروتوكولًا للتعاون مع الوزارة، مشيرًا إلى أن نجاح وحدة التضامن داخل الجامعة هو الهدف والغاية.

ورحب رئيس جامعة مطروح بالدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، ومصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية، والمستشار حسن أبو صليب نائب الأمين العام للجمعية الشرعية، والدكتور عمرو جودة مدير بنك ناصر الاجتماعى فرع مطروح، وأحمد حنفي منسق جمعية الأورمان فرع مطروح، مشيدًا بدورهم في دعم فئات المجتمع المصري، كما أشاد بدور العمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة في وضعها في المكانة التي تستحقها في مصاف الجامعات العملاقة.

وهنأ رئيس جامعة مطروح الطلاب المتميزين من ذوي القدرات، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح، مشيدًا بدور وزارة التضامن الاجتماعي في رعاية الطلاب المتفوقين، وتقديم أوجه الرعاية لهم من خلال وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة.

ومن جانبه أشاد الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية، بالتعاون المثمر بين الوزارة وجامعة مطروح تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار، ودعم الطلاب المتميزين دراسيًا، وكذلك الفائقين من طلاب الدراسات ذات المشروعات البحثية المتميزة على مستوى الدراسات العليا، من خلال وحدات التضامن الاجتماعي التي تم استحداثها داخل الجامعات، مؤكدًا حرص الدولة والقيادة السياسية على أداء دورها الاجتماعي والإنساني وتقديم حزم من برامج الحماية لكافة فئات المجتمع.

وأشار هاشم، إلى جهود الوزارة من خلال مشروع الوحدات، خاصةً فيما يخص محور الحماية الاجتماعية، حيث تقوم الوزارة بدعم الطلاب الفائقين من خلال مبادرة "حاضنات الفائقين"، بالتعاون مع الجمعية الشرعية، للارتقاء بالبحث العلمي ودعم الباحثين المتميزين، وبرامج رعاية الفائقين، والتمكين الاقتصادي للخريجين،، وكذا توفير الرعاية الاجتماعية للطلاب الأولى بالرعاية، مؤكدًا حرص الوزارة على تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والذي يمثل محورا رئيسيا من رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وفي كلمة الجمعية الشرعية التي ألقاها المستشار حسن أبو صليب، تناول خلالها الدور الذي تقوم به الجمعية الشرعية باعتبارها أقدم جمعية أهلية في ربوع مصر، موضحًا أن الجمعية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.

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