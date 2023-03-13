الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023 بالرقم القومي عبر موقع التأمينات الاجتماعية

المعاشات
المعاشات

تصدر رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023 بالرقم القومي عبر موقع التأمينات الاجتماعية، قائمة بحث الكثير من أصحاب المعاشات خلال الفترة الحالية، بعد إعلان زيادتها بنسبة 15% بداية من المعاش المستحق عن شهر أبريل 2023، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادتها، ضمن حزمة قرارات بتحسين الأجور والمعاشات وأصحاب الكادر الخاص، ورفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الحكومي.

الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023 بالرقم القومي

وفي السياق ذاته، فعلت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023 بالرقم القومي عبر موقعها الإلكتروني، في إطار حرصها على التيسير وتذليل العقبات أمام المواطنين في معرفة مستحقاتهم المالية بكل سهولة.

ويمكن الاستعلام عن قيمة المعاش الشهري بعد تطبيق الزيادة الجديدة من خلال اتباع الخطوات التالية:- 

  • تسجيل الدخول على رابط موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنــــــــا.
  • ادخال اسم المستخدم «أصحاب المعاشات».
  • ادخال كلمة المرور.
  • سجل الدخول للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.

الاستعلام عن زيادة المعاشات لشهر أبريل 2023 بالرقم القومي

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موعد  صرف معاشات شهر أبريل 2023 بالزيادة الجديدة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تطبيق الزيادة الجديدة في معاشات شهر أبريل 2023 وفقا للتوجيهات الرئاسية، ومن المقرر صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة على النحو التالي:

أول شريحة: تبدأ صرف معاشات شهر أبريل 2023 لأصحاب المعاش أقل من 1000جنيه، بدءاً من يوم السبت والأحد 1 و2 أبريل.

ثاني شريحة: تبدأ صرف معاشات شهر أبريل 2023 لأصحاب المعاشات أكثر من 1000- حتى 2000 جنيه، بدءاً يوم الإثنين والثلاثاء 3 و4 أبريل.

ثالث شريحة: تبدأ صرف معاشات شهر أبريل 2023، لأصحاب المعاشات أكثر من 2000 حتى 3000 جنيه، بدءاً من يوم الأربعاء والخميس 5 و6 أبريل.

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