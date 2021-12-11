هل يستحق الابن العاجز معاشا عن الوالد؟.. «التأمينات» تجيب

أكدت الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، أنه وفقًا لقانون التامينات والمعاشات الجديد، فإن الابن العاجز يستحق معاش عن والده اذا أقرت اللجنة الطبية عجزه عن الكسب وتوافرت في شأنه الشروط الخاصة الواجبة لاستحقاقه المعاش.

وأضافت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أنه في حالة وفاة المؤمن عليه فإنه للمستحق عنه مكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة بحسب الأحوال، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد حصل عليها بالكامل، أما إذا كانت نسبة التوزيع بين المستحقين أقل عن الواحد الصحيح، يتم توزيع المكافأة بالكامل على المستحقين بنسبة توزيع المعاش بينهم، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين، وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.



أما عن مصروفات الجنازة، أشارت الهيئة إلى أنها تصرف وفقا للترتيب التالي:

1- الأرمل أو الأرملة بغض النظر عن استحقاق المعاش، وفي حالة وجود أكثر من أرملة توزع بينهن بالتساوي.

2- أرشد الأولاد «أكبر الراشدين من الأولاد سنًا».

3- من يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة. وتُصرف نفقات الجنازة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.



وأوضحت أنه في حال فقد بطاقة صرف المعاش أو الرقم السري يتم اتخاذ 3 إجراءات، لإعادة استخراج البطاقة مرة أخرى، كالتالي:

1 - يقدم القائم بالصرف خطاب معتمد ومختوم من البنك أو هيئة البريد متضمّن الموافقة على تحويل المعاش الدورى المستحق على الحساب الجاري، إذا رغب القائم بالصرف صرف مستحقاته التأمينية من خلال الحسابات الجارية بالبنوك أو هيئة البريد.

2 - يقدم القائم بالصرف خطاب معتمد ومختوم من البنك متضمّن الموافقة على تحويل المعاش الدورى على بطاقة ميزة، في حالة الرغبة فى صرف مستحقاته من خلال بطاقات ميزة.

3 - يقدم القائم بالصرف خطاب معتمد ومختوم من البنك أو شركة الإتصالات المصدرة للمحفظة الإلكترونية بحسب الأحوال متضمن الموافقة على تحويل المعاش الدورى لصاحب الشأن على المحفظة الإلكترونية.