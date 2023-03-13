وكيل «تعليم الفيوم» تشهد مهرجان ختام الأنشطة بإدارة طامية

شهدت الدكتورة أمانى قرنى إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، مهرجان واحتفال ختام الأنشطة بالإدارة التعليمية بطامية، والذى اقيمت فاعلياته المتعددة وأنشطته المختلفة بالمجمع التعليمى الجديد، بمدينة طامية، وشاركت خلاله 46 مدرسة من مدارس الإدارة من رياض الأطفال مرورا بمراحل التعليم الاساسى والاعدادي والثانوى. بمنتجات ذات مهنية وحرفية وفنية عالية الجودة.

وتفقدت وكيل الوزارة، يرافقها الدكتور محمود هيبه مدير ادارة طامية التعليمية، ومحسن ابو سمنة، وياسمين ابو طالب، عضوا مجلس النواب، واللواء محمد امين ابو طالب القيادى بحزب مستقبل وطن، ووائل صاوى الامين المساعد لامانة حزب مستقبل وطن بطامية، والعمدة خاطر محمد عبد القوى، و المستشار حمدى حسن، و محمد صلاح غانم، وممدوح قطب و رمضان السعدنى.

وشاهدت وكيل الوزارة، لوحات فنية رسمها وصنعها تلاميذ مدارس التعليم الاساسى بالادارة، تخلد الانجازات الكبيرة التى تحققت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الجمهورية الحديدة المونوريل القطار الكهربائى، والقطار السريع ومعرض للمنتجات المجتمعية بالتعليم المجتمعي، و عدد من الأنشطة والمجالات الصناعية والزراعية والتربيه الفنية والصحافة المدرسية واحتفالية غنائيه لقسم الموسيقي بالادارة، وعروض فنية ورياضية لعدد من مدارس طامية، كما شاهد الضيوف، سيناريوهات اغلبها انظمة محاكاة من الطبيعة البيئية للمحافظة، والحضارات الفرعونية، و التسامح الدينى.

قال محمود هيبة مدير الادارة التعليمية بطامية، إن الانشطة شملت نماذج حقيقية من الطبيعة البيئية بالمحافظة، مثل الاسواق و كيفية استخدام القمح فى عمليات الخبيز و انتاج الخبز، و اقيمت نماذج لاسواق الخضر والفاكهة و اللحوم و كان الهدف منها، الربط بين التلاميذ والطلاب والحياة على ارض الواقع، مشيرا أن الانشطة شملت ايضا عروض لمنتجات لاخشاب متهالكة تم اعادة تدويرها و صنع منها منتجات عالية الجودة وطرحت للبيع عبارة عن ابواب وشبابيك ومنتجات حديدية للاستخدام المنزلى، إضافة الى منتجات المشغولات اليدوية للملابس والحياكة والتطريز. و أضاف مدير الادارة، انه تم تكريم تكريم 22 من قيادات التعليم ووكلاء الادارات التعليمية السابقين، الذين تميزوا اثناء خدمتهم بالادارة.

واوضح عماد فكرى وكيل الادارة التعليمية، ان الحفل شهد عددا كبيرا من العرض الرياضية و الفنية، بحضور عصام النعيمى مدير ادارة سنورس التعليمية، و فتحى مناع مدير الشئون التنفيذية، وعبير حسين المسؤول الاعلامى بالادارة، ورجب سلطان سكرتير الوحدة المحلية بطامية، و كمال حسن مدير الشئون التنفيذية، و محمد ابو سيف من التوجيه، وعبد التواب عبد الظاهر، و عادة سلطان، و مروان عطوة، و جمعة عطية، و سيد عبد الفتاح، و ممدوح صلاح عكاشة مدرسة الشهيد ماجد فرج العسكرية.