«أنا متبرع مصري».. طلاب صيدلة القناة يطلقون حملة للتبرع بالدم

أطلق الاتحاد المصري لطلبة كلية صيدلة جامعة قناة السويس حملة التبرع بالدم في دورتها الثانية لهذا العام من أجل تحقيق الاكتفاء وتحقيق رؤية مصر 2030 تحت شعار "أنا متبرع مصري.. أنا متبرع دائم "، وذلك وفق تصريحات الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وطالب مندور الطلاب بالتبرع بالدم، لافتاً إلى أن الإنسان هو المصدر الوحيد للدم، فتوفير 15 دقيقة من وقتك للتبرع بالدم تساهم في إنقاذ حياة 3 أشخاص.

تأتى الحملة بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذي الدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة والتى كشفت عن أماكن ومواعيد تواجد الحملة داخل الجامعة وخارجها والتى جاءت كالتالى 12 مارس أمام كليتى كلية تجارة وحاسبات ، 15 مارس بكلية تربية ، بينما ستتوجه الحملة يوم 16 مارس إلى شارع السلطان حسين من الساعة ال 6 مساءاً ، ثم 19 مارس تتوجه الحملة الى مقر الجامعة القديمة بكلية تربية رياضية ، يليها 20 مارس تتواجد الحملة أمام كليتى الهندسة والزراعة من 10 ل 2.

على الجانب الآخر، أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، عن وصول مياه الشرب لمنطقة مساكن التوفيق التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، وذلك بعد استخراج جذور الأشجار من مواسير شبكات المياه المؤدية لمدينة التوفيق، والتي كانت تسببت في ضعف وانسداد المواسير ومنع المياه من الوصول لـ 6 عمارات، بالإضافة إلى تطهير جميع خطوط وشبكات المياه.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، تلقينا بلاغا من أهالي مدينة التوفيق بالقنطرة شرق عن ضعف مياه الشرب بالمنطقة، وعلى الفور انتقل فنيو وعمال الشركة وتم صيانة جميع المحابس ومراجعة جميع خطوط الشبكات المؤدية للمدينة برئاسة المهندس محمد بهاء الدين رئيس منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بالقنطرة شرق، وإشراف محمد ممدوح رئيس شبكات القنطرة شرق، وتم اكتشاف وجود انسداد في خط المواسير المؤدي لمدينة التوفيق عن طريق جذور الأشجار، وتم استخراج تلك الجذور وحل المشكلة وتم وصول المياه للمواطنين مرة أخري.

أكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، على جميع رؤساء المناطق وفنيو وعمال الشركة، بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع شبكات خطوط مياه الشرب، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقعة والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وشدد عصمت على استمرار فعاليات الحملة القومية ترشيد استهلاك المياه تحت شعار "كل نقطة بتفرق" خلال الفترة من 10 إلى 16 مارس الجاري، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى للمياه، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالخطة القومية لترشيد استهلاك المياه، مضيفا أن الهدف من ذلك توصيل رسالة ترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.