رامى عاشور: مصر ستكون بوابة عبور المنتجات الدنماركية لإفريقيا (فيديو)

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن العلاقات المصرية الدنماركية تشهد طفرة في التعاون بين الدولتين، لافتًا إلى أن التعاون بين مصر والدنمارك هو اقتصادي وتجاري، أكثر من السياسي.

وأضاف “عاشور” عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الدنمارك دولة منتجة، بالإضافة إلى أن مصر هي بوابة العبور لإفريقيا طبقًا لاتفاقية الكوميسا، حيث إن المنتجات الدنماركية التي سيتم تصنيعها في مصر ستضمن بها اختراق القارة الإفريقية كلها بدون جمارك.

مصر تتميز بأنها أكبر دولة من حيث عدد السكان في المنطقة

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أن مصر تملك فائضًا في الموارد البشرية بمثابة عامل جذب هام للاستثمارات الدنماركية والتي تُسهم في خفض معدلات البطالة في مصر.