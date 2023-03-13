الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

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رامى عاشور: مصر ستكون بوابة عبور المنتجات الدنماركية لإفريقيا (فيديو)

زيارة رئيسة وزراء
زيارة رئيسة وزراء الدنمارك لمصر

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن العلاقات المصرية الدنماركية تشهد طفرة في التعاون بين الدولتين، لافتًا إلى أن التعاون بين مصر والدنمارك هو اقتصادي وتجاري، أكثر من السياسي.

وأضاف “عاشور” عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الدنمارك دولة منتجة، بالإضافة إلى أن مصر هي بوابة العبور لإفريقيا طبقًا لاتفاقية الكوميسا، حيث إن المنتجات الدنماركية التي سيتم تصنيعها في مصر ستضمن بها اختراق القارة الإفريقية كلها بدون جمارك.

مصر تتميز بأنها أكبر دولة من حيث عدد السكان في المنطقة

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أن مصر تملك فائضًا في الموارد البشرية بمثابة عامل جذب هام للاستثمارات الدنماركية والتي تُسهم في خفض معدلات البطالة في مصر.

العلاقات المصرية الدنماركية تشهد طفرة التعاون بين الدولتين رامي عاشور طفرة في التعاون التعاون

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