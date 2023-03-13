الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف لتاجر مخدرات في طوخ

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه لعاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخائر بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية في القضية رقم 26191 لسنة 2022 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3263 لسنة 2022 كلي شمال بنها.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وخالد علي إبراهيم علي، وأمانة سر محمد فرحات.

كشف أمر الإحالة أن المتهم عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة طوخ، أحرز جوهراً مخدراً الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز جوهراً مخدراً "الحشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما حاز أحرز سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش بدون ترخيص، وأيضا حاز وأحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح السابق دون أن يكون مرخصا له بذلك.

محكمة جنايات بنها السجن المشدد مالية المواد المخدرة سلاح نارى المستشار السيد هاشم الصادق

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسلسل «بالطو» مثلًا

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