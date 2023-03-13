إصابة نقاش في مشاجرة مع سائق «توك توك» بسبب خلافات مالية بالقليوبية

وقعت مشاجرة نشبت بين نقاش وسائق توك توك بسبب خلافات مالية في مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، أسفرت عن إصابة نقاش بجرح شبه نافذ بالبطن باستخدام سلاح أبيض خلال المشاجرة، جرى نقل المصاب لمستشفى قليوب التخصصي لتقديم العلاج، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصي باستقبال شخص مصاب بجرح شبه نافذ بالبطن، ادعاء مشاجرة بمنطقة عزبة أحمد فوزي دائرة المركز.

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين إصابة نقاش بجرح شبه نافذ بالبطن وذلك على إثر مشادة كلامية نشبت بينه وبين سائق توك توك تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض بسبب خلافات مالية بينهما.

وجرى نقل المصاب لمستشفى قليوب التخصصي لتقديم العلاج وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.