سحر على الخليج.. «القاهرة الإخبارية» ترصد مراحل بناء قلعة العقبة الأردنية (فيديو)

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، تقريرًا مُصورًا بعنوان “بنيت وهدمت وأعيد ترميمها.. قلعة العقبة في الأردن سحر على الخليج”.

وقال التقرير إن قلعة العقبة الأثرية في الأردن، تقع وسط مدينة العقبة في الجنوب علي شاطئ خليج العقبة، فيما أظهر التنقيب الأثري 7 مراحل من الاستيطان والبناء ساعدت علي تاريخ القلعة.

وبنيت قلعة العقبة بين القرنين الـ7 والـ13 الميلاديين، وشيدت أبراجها بين القرنين الـ13 والـ19 الميلاديين، لتمتلك القلعة بوابة عظيمة بقنطرة تمتد إلى صحن القلعة بدهليز وقناطر.

وأعاد السلطان المملوكي قنصوة الغوري بناءها في القرن الـ14، وبعد انطلاق الثروة العربية الكبرى، اتخذتها القبائل الأردنية مقرا للقيادة ومنطلقا لتحرير بلاد الشام.

وتم تدمير الجدار الغربي والبرج في الناحية الشمالية خلال الحرب العالمية الأولى، فيما يحمل فوق المدخل الرئيسي للقلعة نقش يذكر تاريخ دخول القوات الهاشمية عام 1917.