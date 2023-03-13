السجن المؤبد لـ 3 أشقاء قتلوا مواطنا فى خصومة ثأرية بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة 3 أشقاء بالسجن المؤبد لاتهامهم بقتل مواطن بأن انهالوا عليه طعنا بأسلحة بيضاء بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين محمد سعد موسى ومحمد يوسف عبد الله بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

بداية أحداث القضية عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه إثر إصابته بعدة طعنات متفرقة بالجسد وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة وكشفت التحريات عن أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين والمجنى عليه، فقاموا بالترصد له في أحد الأماكن وانهالوا عليه طعنا بالأسلحة البيضاء حتى تأكدوا من وفاته وفروا هاربين وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.