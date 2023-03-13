نصائح مهمة للوقاية من التقلبات الجوية.. اعرفها

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة،إن الرضع يستنشقون الأتربة أكثر من الكبار بـ20 مرة، موضحاً أن التعرض للغبار عن طريق الاستنشاق وملامسة العين أو الجلد ينتج عنه حساسية أو التهابات أو إصابة الجهاز التنفسي بالعديد من المشكلات، مشيراً إلي أن الغبار يضر 40 نوع من الخلايا التنفسية، محذراً الاهتمام بالحوامل والأطفال الرضع لأنهما الأكثر تعرضًا للإصابة بالربو أو حساسية الصدر أو الأنف.

ووجه بدران، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"،المذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، عدة نصائح الضرورية ومنها غسل الوجه والغرغرة بشكل مستمر على مدار اليوم للتخلص من الأتربة، متابعًا أنه يجب على المواطنين تجنب فرك العين والأنف، فضلا عن إغلاق الأبواب والنوافذ، إلى جانب تجنب التدخين وشرب المياه والسوائل بكميات كبيرة يوميًا.

عضو بـ"جمعية الحساسية":التغيرات المناخية في ازدياد مستمر

كماوجه المواطنين، بضرورة ارتداء الكمامة وعدم نشر الملابس في البلكونة بل داخل المنازل لأنها تحمل كميات كبيرة من الأتربة التي من الممكن أن تصيب الإنسان بالحساسية خاصة فئات كبار السن والرضع والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة ونقص المناعة وغيرهم، مؤكدًا على ضرورة عدم ارتداء العدسات اللاصقة لأنها تؤدي إلى مشكلات كبيرة في العين.

وأشار إلى أن حساسية الأتربة في ازدياد مستمر نتيجة تغير المناخ ، إذ أن 5 بليونات طن من الأتربة تجوب العالم سنويا، مشيرًا إلى أن معدلات حدوث الأزمات الربوية والاحتجاز في المستشفيات تتضاعف مع انخفاض فيتامين "سي"،و خلال العواصف الترابية، لذلك وجه بضرورة تناول الكيوي والفراولة والبقدونس والكرفس والفلفل الألوان والبرتقال والليمون وشرب عصير الجوافة.