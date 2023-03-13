محمد رمضان يستعد لعيد الفطر ويتفرغ لـ «هارلي»

يواصل النجم محمد رمضان تصوير مشاهد فيلمه السينمائى الجديد “هارلي” والمنتظر عرضه في موسم عيد الفطر السينمائي 2023.

ويتفرغ محمد رمضان حاليا لتصوير مشاهد الفيلم وذلك بعد أن انهي مؤخرا تصوير مسلسله الرمضاني الجديد “جعفر العمدة”.

و طرح النجم محمد رمضان، برومو الأغنية الدعائية لفيلمه السينمائي الجديد "هارلي" والتي تحمل نفس الاسم منذ ايام و هو الفيلم المنتظر طرحه بدور العرض السينمائية ضمن أفلام موسم عيد الفطر المقبل 2023

فيلم «هارلي» من إخراج محمد سمير، وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك وهند عبدالله، وبطولة محمد رمضان، ومي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، ومي كساب، وإسماعيل فرغلي.

يشار إلى أن النجم محمد رمضان كان قد بدأ منذ اسابيع تصوير أول مشاهده في فيلمه السينمائي الجديد "هارلي"، وشارك النجم محمد رمضان في أول أيام التصوير النجمة مي عمر والنجم محمود حميدة.

مسلسل محمد رمضان «جعفر العمدة»

يذكر أن محمد رمضان انتهى خلال اليومين الماضيين من أعمال تصوير مشاهد مسلسله الجديد «جعفر العمدة» استعدادًا للمشاركة في سباق دراما رمضان 2023 ودخل العمل مرحلة المونتاج والمكساج استعدادا لعرضه .

وتم تصوير المشاهد الأخيرة تحت قيادة المخرج محمد سامي داخل الديكور الرئيسي للعمل بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل «جعفر العمدة» الذي يخوض بطولته الفنان محمد رمضان، عبر قناة «DMC» بشكل حصري خلال شهر رمضان المقبل إضافة إلى عرضه على منصة Watch it .

ويظهر محمد رمضان في مسلسله الجديد لهذا العام بشخصية جعفر العمدة، رجل الأعمال الذي يعيش في حي السيدة زينب ومتزوج من 3 سيدات.

وتستكمل قصة المسلسل الرمضانى لمحمد رمضان فى 2023 أنه يعاني من أحزان عدم عودة ابنه المختطف منذ 20 عاما.

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى- جوهر، ويشارك في بطولته بجانب النجم محمد رمضان كل: من زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذر رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين.