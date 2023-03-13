الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى مصرع سيدة سقطت من نافذة شقتها فى الوراق

جريدة الدستور

تباشر نيابة شمال الجيزة التحقيق في مصرع سيدة ثلاثينية، إثر سقوطها من نافذة شقتها بمنطقة الوراق.

وكشفت التحقيقات عن أن سيدة سقطت من علو من نافذة شقتها، مما أسفر عن وفاتها، وتم نقلها للمستشفى.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط سيدة من نافذة شقتها في الوراق، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات.

وتبين أن سيدة سقطت من نافذة شقتها مما أسفر عن وفاتها، وتم نقلها إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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