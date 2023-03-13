الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تقدم محاضرات للباحثين.. رئيس جامعة أسيوط يستقبل عالمة إيطالية في النانو تكنولوجي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، الدكتورة مارلينا كاربورى أستاذة العلوم الكيمائية والنانو تكنولوجي في جامعة تورميجادو بالعاصمة الإيطالية روما ،خلال زيارة الجامعة لمدة شهر تقدم خلالها محاضرات علمية للباحثين فى مرحلة الدراسات العلمية الدارسين بكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة دينا ممدوح عميدة كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية بالجامعة، وخلال اللقاء أشاد الدكتور أحمد المنشاوى بالعلاقات المتميزة والتاريخية التي تجمع بين مصر وإيطاليا والتقارب الوثيق بين الشعبين فى ظل وجود ملامح مشتركة فى السمات الشخصية العامة التي تميز الشعبين المصرى والإيطالي.

كما أكد رئيس جامعة أسيوط على أهمية تخصص العلوم الكيمائية والنانو تكنولوجي، والذي يعد أحد ركائز البحث العلمي الذي يحظى باهتمام إدارة الجامعة من أجل مواكبة التطور العلمي العالمي، مشيراً إلى ترحيب جامعة أسيوط بتوطيد علاقاتها الدولية مع كافة المؤسسات العلمية المتقدمة فى جميع أنحاء العالم وإقامة علاقات تعاون وعمل مشترك من أجل إثراء الحركة العلمية والبحثية فى مختلف كليات الجامعة .

وأوضحت الدكتورة دينا ممدوح أن  زيارة الدكتورة مارلينا كاربورى  تأتى فى إطار التعاون العلمى المشترك بين الجامعتين ، ومن المقرر أن تمتد زيارة ضيفة الجامعة لمدة شهر تقدم خلالها محاضرات علمية للباحثين فى مرحلة الدراسات العلمية الدارسين بكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
التعاون العلمي المشترك الدكتور أحمد المنشاوى السكر والصناعات التكاملية العاصمة الإيطالية روما العلاقات المتميزة المؤسسات العلمية النانو تكنولوجي رئيس جامعة أسيوط

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وائل لطفي

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