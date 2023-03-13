بالتعاون مع «IBM».. «المصرية للاتصالات» تطور الشبكات بـ«الذكاء الاصطناعي»

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الإثنين، عن تعاونها مع "IBM" لتبني أحدث تقنيات التشغيل المميكن وإنشاء حل شامل لأنظمة دعم العمليات Operations Support System (OSS) الخاصة بها على شبكات الهاتف المحمول والأرضي والشبكات الأساسية.

وتتمكن المصرية للاتصالات من خلال تطبيق حلول "IBM" التكنولوجية من تحديث منظومة تكنولوجيا المعلومات لديها وخفض تكلفة التشغيل، وتقليل الوقت اللازم لرصد المشكلات التقنية بالشبكة وحلها.

ومن المقرر أن تتبنى المصرية للاتصالات حلول "Cloud Pak for Watson AIOps IBM"، المبنية على تكنولوجيا RedHat OpenShift، وحلول التشغيل الروبوتية المميكنة (RPA) لدعم عمليات التشغيل الخاصة بالشركة.

ويسهم التشغيل الآلي للعمليات في خفض الوقت المستغرق لعمل تقرير كفاءة الشبكات، حيث تساعد حلول تكنولوجيا المعلومات مهندسي المصرية للاتصالات على تقييم القدرة التشغيلية للشبكات وجودة الخدمة على مستوى الجمهورية خلال ساعة واحدة فقط، وهو ما كان يستغرق في السابق ما لا يقل عن 18 ساعة ما بين تجميع البيانات ومراجعتها يدوياً، وإرسال الإشارات للسنترالات والكبائن لتحديد نقاط الخلل بالشبكة.

وقال المهندس عادل حامد العضو، المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات:"نحرص دومًا على مواصلة الاستثمار في تطوير وتحديث شبكاتنا بما يضمن حصول عملاؤنا على أفضل مستوى من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وأضاف:"سعداء بهذا التعاون مع شركة IBM، باعتبارها شريكنا التكنولوجي، لتطوير كفاءة الشبكات والاستفادة من إمكانيات التشغيل المميكن وتقليل الوقت اللازم لرصد وإصلاح الأعطال، مما يحسن من جودة الخدمات المقدمة لعملائنا".

فيما قالت مروة عباس، المدير العام لشركة IBM مصر:"يشهد قطاع الاتصالات تحولاً كبيراً، يعتمد بشكل اساسي على الحلول المميكنة، وتكنولوجيا المعلومات، والحلول السحابية التي تتيح إتمام الأعمال بصورة دقيقة، وسريعة، ومرنة، وبالتالي تحسين جودة الخدمات الموجهة للعملاء. يسعدنا توسيع نطاق تعاوننا مع الشركة المصرية للاتصالات ودعمهم بحلول IBM للتشغيل المميكن والمدعومة بالسحابة الهجينة، والتي تسمح لشركة المصرية للاتصالات بإدارة شبكاتها بكفاءة وتحقيق المزيد من التقدم الرقمي."

جدير بالذكر أنه في إطار هذا التعاون، ستوفر IBM للمصرية للاتصالات، منظومة رقمية لتتبع الأداء ونظم التشغيل التابعة.

كما ستسمح الحلول التكنولوجية للمصرية للاتصالات بتحديد المشكلات التقنية المعقدة وتحليلها وحلها وتفادي حدوثها في منظومة التشغيل الديناميكية، ما يمكن شركة الاتصالات الرائدة من تحقيق توقعات عملائها.