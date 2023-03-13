الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«فستان أسود بقصة مفتوحة».. شاهد إطلالة ريهانا في حفل جوائز الأوسكار

جوائز الأوسكار
جوائز الأوسكار

حضرت النجمة العالمية ريهانا، حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023 بفستان أسود بقصة مفتوحة أظهرت بطنها وجرى ترشيحها في فئة أفضل أغنية أصلية لأغنيتها Lift Me Up من Black Panther: Wakanda Forever.

ووفقًا لموقع"elle"، مشيت ريهانا على السجادة ذات اللون الشمبانيا وهي حامل للمرة الثانية، واختارت المغنية فستانًا من الجلد الأسود يتميز بألواح شفافة من تصميم Maison Alaia.

وحضرت ريهانا حفل توزيع جوائز الأوسكار بفستان أسود شفاف من Alaia، مزين بمختارات جريئة ومجوهرات بسيطة.

 

يأتي فستان Rihanna's Maison Alaia بأحزمة رسن، وتمثال نصفي قصير محكم، وأشرطة متقاطعة على الظهر وفتحات على الجانبين، وتصميم يعانق الشكل يبرز منحنياتها، وقطار طويل يكتسح الأرضية في الخلف وبطانة سوداء شفافة وأكمام بطول كامل وقصة ضيقة.

ارتدت ريهانا الفستان مع المجوهرات المذهلة، بما في ذلك خواتم الماس المرصعة والأقراط المرصعة باللؤلؤ والكعب العالي، واختارت Rihanna لون أحمر شفاه جريء وحواجب على شكل فليك وظلال عيون لامعة وكحل مجنح وماسكارا على الرموش وعظام خدود حمراء وهايلايتر لامع  ووجه محدد.

وفي الوقت نفسه، تم ترشيح ريهانا في فئة أفضل أغنية أصلية لأغنيتها Lift Me Up from Black Panther: Wakanda Forever في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023.

حفل توزيع جوائز الأوسكار حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والتسعين بفستان أسود بقصة توزيع جوائز الأوسكار 2023 حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023 ريهانا جوائز الأوسكار

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وائل لطفي

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