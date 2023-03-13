الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى نخيل البلح خلال شهر مارس

نخيل البلح
نخيل البلح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر مارس، وتمثلت التوصيات في الآتي.

- أهم العمليات

- البدء بإجراء عملية التلقيح للنخيل في نهاية الشهر خاصة للأصناف المبكرة مع ضرورة خلط حبوب اللقاح مع مبيد السفن 10% لمكافحة الإصابة بالحميرة. 
- التلقيح اليدوي (6-24 شمروخا ذكريا في كل طلع أنثوي طبقا للصنف).
- زراعة الفسائل للموسم الربيعي في البساتين حديثة الإنشاء بعد تهيئة الحفر المناسبة لها مع ضرورة ري الفسائل بعد الزراعة مباشرة أما مسافات الزراعة البينية التي تزرع تحتها أشجار الحمضيات فهي 10×10م. 
- البدء بزراعة فسائل بديلة عن الفسائل الفاشلة التي زرعت في الموسم الخريفي السابق وغيرها 
- لف الفسائل المزروعة حديثاً بالليف والسعف أو أكياس الجوت المسامية لحمايتها من الرياح الحارة والسموم وانخفاض درجات الحرارة في الشتاء.

- التسميد

التسميد بسماد مركب 28:14:14 بمعدل 1.5 ك للنخلة.

- برنامج الرى

- الري بالتنقيط 4 نقاط*8 لترات ساعة شهر مارس 64.
- الري القفاعي 2 نقاط* 25 لترا ساعة شهر مارس 100.

- برنامج المكافحة

- مكافحة خنفساء الطلع والحميرة (دودة البلح الصغرى) بعد أسبوعين من عملية التلقيح وتكرر مرة أخرى. بعد أسبوعين من الرشة الأولي
- بدء التحري عن كثافة الإصابة بحشرة الدوباس.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول نخيل خلال شهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى نخيل البلح خلال شهر مارس

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