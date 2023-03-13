«الأرصاد»: متوقع سقوط أمطار على القاهرة الكبرى اليوم الإثنين

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء قد تكون رعدية أحيانا على مناطق وفترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تغزر أحيانا على السلوم ومطروح، مع وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.



درجات الحرارة



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين:

القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة.



وحدث الانقلاب الشتوى الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.



وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.



والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة، وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.