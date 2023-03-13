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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اليوم.. انطلاق فعاليات ملتقى الاستثمار الأفريقى بحضور حكومى مميز فى مصر

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

تنطلق اليوم الإثنين الموافق ١٣ مارس ٢٠٢٣ فعاليات يوم الإستثمار الأفريقي بحضور وزيري التعاون الدولي والصناعة في مصر نيابة عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومشاركة ممثلي ٣٣ دولة لمناقشة التحديات والفرص الاستثمارية في القارة السمراء.
 

واشتمل برنامج فعاليات اليوم على كلمة كلا من: وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ومشاركة رؤساء هيئة التنمية الصناعية والاستثمار ومجموعة من رجال الأعمال المصريين لسرد قصة نجاح استثماراتهم في أفريقيا.

  
ومن المقرر أن يفتتح فعاليات يوم الاستثمار الأفريقي في مصر في دورته الأولى كلا من: وزيري الصناعة والتجارة الخارجية والتعاون الدولي.

 

ومن الجدير بالذكر أن يوم الاستثمار  الأفريقي يتم تنظيمه للمرة الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتستضيفه مصر في دورته الأولى، كما أن من المقرر تنظيمه في دول مختلفة خلال السنوات القادمة من أجل بحث التحديات التي تواجه الاستثمار في أفريقيا وكيفية التغلب عليها، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية الموجودة في القارة السمراء بحضور عدد كبير من سفراء الدول، وممثلي الملاحق التجارية لهم والاتحاد الأفريقي وتشارك مصر بحضور حكومي مميز من خلال وزارتي التعاون الدولي والصناعة، وهيئة الاستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية والتمثيل التجاري، وكبار رجال الأعمال والمستثمرين في مصر والوطن العربي وأفريقيا، من أجل إطلاق مبادرات تسهم في حل أزمة الغذاء عالميا وأفريقيا.

 

ومن المقرر توقيع بروتوكول تعاون بين جيت أوي انترناشيونال و إحدى الشركات السعودية التي تعمل في مصر  لزيادة حجم استثمارات الشركة السعودية بحضور السفير أسامة بن أحمد النقلي سفير المملكة العربية السعودية في مصر. 

يوم الاستثمار الأفريقي 

ويعد يوم الاستثمار الأفريقي الذي  تنظمه جيت واي انترناشيونال ملتقى هام للمستثمرين في أفريقيا، بتواجد حكومي كبير في مصر التي أصبحت تحضن كبري الفعاليات العالمية.

الاستثمار الإفريقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدكتورة رانيا المشاط الفرص الاستثمارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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