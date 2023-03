كي هيو كوان يحصد جائزة أفضل ممثل مساعد فى حفل الأوسكار

أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز الأوسكار على موقع تويتر، حصد النجم كي هيو كوان لجائزة أفضل ممثل بدور مساعد عن دورة في فيلم Everything Everywhere All at Once.

كما أعلنت الصفحة حصد "جيمي لي كورتيس" لجائزة أفضل ممثلة بدور مساعد عن دورة عام 2023.

ويقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 95، على المسرح الدولي لولاية لوس أنجلوس الأمريكية، والذي يقدم من خلاله جوائز الأوسكار لأفضل الأعمال السينمائية التي انطلقت في عام 2022 حتى 2023، وذلك بحضور مجموعة كبيرة من نجوم السينما العالمية.