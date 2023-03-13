موعد صرف زيادة معاش «تكافل وكرامة» 2023 ورابط الاستعلام عن الأسماء الجدد

تزايدت معدلات البحث عن موعد صرف زيادة معاش تكافل وكرامة 2023 الكثير من المستفيدين من برنامج الدعم النقدي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن زيادتها بنسبة 25% خلال زيارته للصعيد، وكيفية الاشتراك في البرنامج لصرف المعاش.

موعد صرف زيادة معاش تكافل وكرامة 2023

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن صرف زيادة معاش تكافل وكرامة 2023 سيكون مع معاش شهر أبريل المقبل، بنسبة 25%، ويستفيد منها نحو 5.2 مليون أسرة تستفيد من الدعم النقدي.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم صرف المعاش بداية من يوم 15 إبريل المقبل، وهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل متوالي.

طريقة الحصول على معاش تكافل وكرامة 2023

وحول تساؤل الكثير من المواطنين عن طريقة الحصول على معاش تكافل وكرامة 2023 بعد زيادته بنسبة 25%، حددت وزارة التضامن المستندات المطلوبة للتقديم والتوجه بها إلى أقرب وحدة تابعة للوزارة لتسليمها.

وتتمثل المستندات المطلوبة فيما يلي:-

1- صور من بطاقة الرقم القومي مدون فيها العنوان سكن المتقدم.

2- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة.

3- صور من قسيمة الطلاق أو الزواج.

4 صورة من شهادة وفاة الزوج للأرامل.

5 -صورة من بطاقة التموين

6- بيان- بقيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.

7- مستند يكشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن.

الاستعلام الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

في السياق ذاته، فعلت وزارة التضامن الإجتماعي رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي لمتابعة موقف الطلب المقدم للحصول على المعاش.

ويمكن الاستعلام من خلال تسجيل الدخول إلى بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة من هنا.

إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم سواء كان الزوج أو الزوجة أو المعاق من الفئات التي تستحق الحصول على الدعم.

الضغط على كلمة «استعلام» لتظهر أمامك النتيجة للتأكد من الإضافة أو رفض الطلب.