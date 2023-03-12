زاد البحث عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مارس 2023 مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن زيادة المعاش المقدم لحماية الأسر الأكثر احتياجًا.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مارس 2023

نعرض لكم في هذا التقرير موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مارس 2023 وموعد صرف الزيادة الجديدة التي أعلنها الرئيس السيسي.

يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة للمستفيدين الذي يصل عددهم إلى أكثر من 5 ملايين أسرة بداية من يوم الأربعاء 15 مارس 2023.

ويمكن صرف معاش تكافل وكرامة شهر مارس 2023 من خلال ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري، والصراف الآلي من البنوك.

قيمة معاش تكافل وكرامة الحالية شهر مارس 2023

500 جنيه للأسر المستفيدة.

450 جنيهًا للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة.

350 جنيهًا للأيتام.

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة

يتم صرف الزيادة الجديدة لمعاش تكافل وكرامة بداية من أبريل القادم كما حددت الحكومة وتكون قيمة المعاش بعد الزيادة.

625 جنيه للأسر المستفيدة.

562.5 جنيه للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة.

437.5 جنيه للأيتام.



الاشتراك للحصول على معاش تكافل وكرامة 2023

من خلال الوحدة الاجتماعية الموجودة في محل سكن المتقدم ويكون معه الأوراق التالية

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

كود كشف الاعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والأعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

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