الإثنين 13 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محللة أوروبية عن إيقاف «جاري لينيكر»: شديد التأثير ولديه متابعين أكبر من توزيع الجارديان

جاري لينيكر
جاري لينيكر

علقت منال لطفي، المحللة المختصة بالشأن الأوروبي، على إيقاف برنامج “جاري لينيكر” لاعتراضه على سياسة الحكومة الخاصة باللاجئين، مشيرة إلى أن “بي بي سي” ربما تسرعت في إيقافه.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” المُذاع على القناة الأولى الفضائية المصرية ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الـ"بي بي سي" هيئة إعلامية يمولها دافع الضرائب البريطاني، وبالتالي فهو يتوقع أن الخدمة محايدة بقدر كبير.

وأشارت إلى أن المشكلة أن الـ"بي بي سي" تحت ضغط مالي كبير في الفترة الحالية، وأيضًا ضغوط سياسية من حزب المحافظين الحاكم.

وتابعت: “على الرغم من أن جاري لينيكر قال رأيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي تم إيقافه؛ وهذا لأن جاري لينيكر يمتلك حوالي 8.8 ملايين متابع، وهذا أكبر من توزيع الجارديان بحوالي 7 مرات لكنه يظل شديد التأثير”.

جاري لينيكر برنامج التاسعة إيقاف برنامج جاري لينيكر إيقاف جاري لينيكر بريطانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسلسل «بالطو» مثلًا

الأكثر قراءة

نقيب المهندسين: قرارات الجمعية العمومية واضحة ونهائية وغير قابلة للمساومة

ارتفاع مصابي حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح السلوم لـ15 شخصًا

رئيسة بيرو تسلم 40 طنا من المساعدات الإنسانية لمتضررى الأمطار الغزيرة فى الشمال

الشئون المعنوية.. حائط الصد الإعلامي للمساهمة في تحقيق الأمن القومي المصري

مصرع 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين فى انقلاب سيارة بطريق مطروح ـ السلوم

ميكروباص سحله نص كيلو.. مأساة طفل أثناء عودته من حفل تخرج شقيقه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

معاوية «الحفيد».. ومروان

ماجد حبته

القمع فى BBC بزعم الحياد!

محمد العسيري

تفانين المحليات... الجيزة نموذجًا

حسين دعسة

الاتفاق الأمنى السعودى- الإيرانى.. حكاية الدب الغزال!

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد.. مصر تحتفل بانتصارها.. وتعلن الحقائق

د. منى حلمى

8 مارس.. والبيعة الفاسدة

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

كريم فرغلى

شادي وليلى.. وفيروز

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟