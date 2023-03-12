محللة أوروبية عن إيقاف «جاري لينيكر»: شديد التأثير ولديه متابعين أكبر من توزيع الجارديان

علقت منال لطفي، المحللة المختصة بالشأن الأوروبي، على إيقاف برنامج “جاري لينيكر” لاعتراضه على سياسة الحكومة الخاصة باللاجئين، مشيرة إلى أن “بي بي سي” ربما تسرعت في إيقافه.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” المُذاع على القناة الأولى الفضائية المصرية ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الـ"بي بي سي" هيئة إعلامية يمولها دافع الضرائب البريطاني، وبالتالي فهو يتوقع أن الخدمة محايدة بقدر كبير.

وأشارت إلى أن المشكلة أن الـ"بي بي سي" تحت ضغط مالي كبير في الفترة الحالية، وأيضًا ضغوط سياسية من حزب المحافظين الحاكم.

وتابعت: “على الرغم من أن جاري لينيكر قال رأيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي تم إيقافه؛ وهذا لأن جاري لينيكر يمتلك حوالي 8.8 ملايين متابع، وهذا أكبر من توزيع الجارديان بحوالي 7 مرات لكنه يظل شديد التأثير”.