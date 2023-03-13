المواعيد المحددة لكل جامعة لسحب ملفات التقديم لوظيفة معاون نيابة

لليوم الثاني على التوالي؛ واصلت النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عدلي جاد رئيس الهيئة، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022، صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية.

مسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

ويتم سحب وتقديم الملفات بمقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية بميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر، من التاسعة صباحًا حتى الثانية والنصف عصرًا، ووفق الأيام المحددة لكل جامعة بناءً على الجدول المعلن مسبقًا والصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

المواعيد المحددة لكل جامعة لسحب الملفات

وكانت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية قد حددت المواعيد المحددة لكل جامعة لسحب الملفات وتقديمها، مرفقًا بها الأوراق والمستندات المطلوبة والخاصة بمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من حملة كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022، والتي جائت كالتالي حسب كل جامعة:

أسوان- جنوب الوادي يوم السبت 11 مارس 2023.

سوهاج يوم الأحد 12 مارس 2023.

أسيوط- أزهر أسيوط يوم الإثنين 13 مارس 2023.

المنيا- أزهر المنيا يوم الثلاثاء 14 مارس 2023.

بني سويف- الفيوم يوم الأربعاء 15 مارس 2023.

المنصورة- بورسعيد يوم السبت 18 مارس 2023.

الزقازيق- المنوفية شبين الكوم- السادات- يوم الأحد 19 مارس 2023.

الإسكندرية- أزهر الإسكندرية- فاروس يوم الإثنين 20 مارس 2023.

طنطا- أزهر تفهنا يوم الثلاثاء 21 مارس 2023.

أزهر طنطا- أزهر دمنهور يوم الأربعاء 22 مارس 2023.

عين شمس- حلوان يوم السبت 25 مارس 2023.

القاهرة يوم الأحد 26 مارس 2023.

بنها- أزهر القاهرة يوم الاثنين 27 مارس 2023.

الجامعة البريطانية- الجامعة الألمانية- الشرطة يوم الثلاثاء 28 مارس 2023.

وكانت قد أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن قبول دفعة جديدة في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2022.

وتسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكتروني اعتبارًا من 11 مارس 2023 حتى 28 مارس 2023، وذلك بمقر رئاسة النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر- ميدان النجدة، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية والنصف عصرًا.

شروط سحب ملفات التعيين

وأضاف المتحدث باسم النيابة الإدارية، أنه يشترط لسحب ملف التقديم ما يلي:

1- إحضار وثيقة التعارف التي تم طباعتها من على الموقع الإلكتروني "عدد 5 نسخ".

2- إحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكتروني.

خطوات التسجيل الإلكتروني

1- تسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني خلال الفترة من 27 فبراير 2023 إلى 6 مارس 2023.

2- يتم إدخال طلبات التقديم بشكل صحيح ودقيق وطباعة وثيقة التعارف كاملة من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات المطلوبة.

ووضعت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، عدة إرشادات منها مراعاة الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على الموقع الإلكتروني، واتباع الإرشادات بدقة حتى يتم تسجيل البيانات بصورة صحيحة، مشددة على أنه لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد، أو الطلبات غير المستوفية الشروط والمستندات اللازمة.