الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السبت.. النيابة العامة تتسلم ملفات تعيين وظيفة معاون دفعة 2022 ذكورًا وإناثًا

وظيفة معاون نيابة
وظيفة معاون نيابة

تبدأ النيابة العامة تسلم الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2022، من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، خلال الفترة من السبت 11 حتى 21 مارس، لتقديم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي.

وانتهت النيابة العامة، الخميس 2 مارس، من تلقى طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة من الجنسين "ذكورًا وإناثًا"، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022. 

كما حدد الإعلان صرف الملفات بالنسبة للإناث اعتبارًا من يوم 4 مارس حتى 9 مارس الجارى، فيما تم تحديد الفترة من 22 حتى 30 مارس التقديم بالملفات وتقدم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي.

واشترط الإعلان على أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير عام تراكمى جيد على الأقل، كما اشترط ألا تزيد سن المتقدم عن 30 عاما وفقًا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف.

ونبهت النيابة العامة، في إعلانها، على الحضور بالكمامة ولن تقبل الطلبات قبل أو بعد المواعيد المحددة بهذا الإعلان، ويسجل المتقدم البيانات إلكترونيا على موقع النيابة العامة.

وعن الأوراق المطلوبة عند سحب الملف فتم تحديدها:

1- صورة بطاقة الرقم القومي للمرشح.

 

2- صورة المؤهل ويجوز سحب الملف بالإفادة موضح بها التقدير العام للمرشح.

 

وعقب سحب الملف يتم فتح الموقع الإلكتروني الخاص بالنيابة العامة لمتابعة التقديم حتى آخر يوم لتقديم الملفات ‏https://ppo.gov.eg.

 

وعن البيانات المطلوبة على الموقع الالكتروني بيانات المرشح حتى الدرجة الرابعة جميع البيانات تكتب علي الموقع الإلكتروني، حيث بعد الانتهاء من التسجيل يتم طباعة الملف خمس نسخ تسلم مع باقي الأوراق المطلوبة.

 

 

معاون نيابة وظيفة معاون نيابة دفعة 2022 كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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