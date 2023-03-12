الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

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«الأرصاد»: ارتفاع في درجات الحرارة غدًا.. وتحذيرات من تقلبات جوية وأمطار

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة طقس الغد والأيام المقبلة.

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المُذاع على قناة «صدى البلد» الأحد، أن البلاد تمر بفترة تقلبات جوية بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة.

وأشارت إلى أنه متوقع غدًا الإثنين استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، حيث من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية، أننا ما زلنا نتأثر بمصادر الكتل الهوائية الجنوبية القادمة من المناطق الصحراوية مما يؤدي لارتفاع درجات الحرارة في فترة النهار، مع نشاط للرياح قد يكون مثيرًا لبعض الرمال والأتربة خصوصًا في الأماكن المكشوفة.

«الأرصاد»: تقلبات جوية وأمطار بداية من الإثنين

وتابعت: «متوقع أيضًا خلال فترات الليل أن نتأثر بحالة من التقلبات الجوية، وحالة من عدم الاستقرار تبدأ غدًا بسبب تأثرنا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وأيضًا منخفض على سطح البحر المتوسط» مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري.

الأرصاد حالة الطقس حالة طقس الغد الدكتورة منار غانم هيئة الأرصاد الجوية الطقس طقس الاثنين

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