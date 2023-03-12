بعد الاتفاق السعودي الإيراني.. عبدالمنعم سعيد: عودة سوريا للجامعة العربية مسألة وقت

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن صحيفة جيروزاليم بوست، الإسرائيلية، وصفت الاتفاق السعودي الإيراني بأنه بصقة في وجه نتنياهو.

وأشار خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث عن السلام، لكنه يبني مستوطنات، تمنع السلام، وتتعارض مع مطالبة بتوسيع السلام، وكانت ورقته اللعب على أن الجميع ضد إيران.

من ناحية أخرى، لفت عبدالمنعم سعيد، إلى أن موقف السعودية من سوريا تغير بعد الزلزال، مردفا: "الموقف كان حاسم حتى الزلزال، ثم قامت السعودية بجهود جبارة لدعم سوريا في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر".

وأشار إلى أن التصريحات السعودية تبدي تأييدها عودة سوريا للجامعة العربية، وهي مسألة وقت، لكن المعضلة الحقيقية أن البلد السوري نفسه ممزق، لا يوجد لدى النظام السوري أي تنازل، وسوريا ربعه محتل، وتحتاج حزمة سياسات ومبادرات جزء منها يقع على عاتق الحكومة السورية، وأن تنضم لحركة الإصلاح.