خبيرة مصرفية تكشف القصة الكاملة لإفلاس «سيليكون فالي» أكبر البنوك الأمريكية

كشفت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، تفاصيل انهيار بنك سيليكون فالي svb أكبر البنوك الأمريكية، عندما اكتشف عملاء البنك أن المصرف لم يعد قادرًا على تلبية عمليات السحب الهائلة التي قاموا بها لأموالهم ما اضطر السلطات الأمريكية إلى إغلاق مصرف سيليكون فالي بنك المقرب من أوساط التكنولوجيا.

استدعاء وزيرة الخزانة للمسئولين بالهيئات المنظمة لقطاع المال

وقال الدماطي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "etc"، أن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، استدعت المسؤولين عن الهيئات المنظمة لقطاع المال لبحث الوضع، حيث شددت على أن "ثقتها كاملة" في قدرة هذه الهيئات على "اتخاذ تدابير مناسبة"، وعلى أن النظام المصرفي “متين وقادر على المقاومة”.

وتابعت: “تخطط المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة لإعادة فتح فروع بنك ”سيلكيون فالي" البالغ عددها 17 والتي تتخذ من كاليفورنيا وماساتشوستس مقرًا والسماح للعملاء بسحب ما يصل إلى 250 ألف دولار على المدى القصير، وهو المبلغ الذي عادة ما تضمنه المؤسسة".

4 مصارف أمريكية خسرت 52 مليار دولار في البورصات

وأكملت: "لا يمثل إغلاق بنك سيليكون فالي بنك أكبر عملية إفلاس مصرفي منذ إغلاق بنك "واشنطن ميوتشوال" للادخار في العام 2008 فحسب، بل أيضًا يمثل ثاني أكبر إفلاس لبنك بالتجزئة في الولايات المتحدة"، مشيرة الى أن هناك العديد من البنوك حول العالم تأثرت بالأزمة حيث خسرت أكبر أربعة مصارف أمريكية 52 مليار دولار في البورصات، وأعقبتها المصارف الآسيوية ثم الأوروبية وفي باريس.