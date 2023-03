بعد حصول توم هانكس عليها.. ما هي جائزة «التوتة الذهبية» للأداء السيء؟

بالرغم من حصوله مرتين على جائزتي الأوسكار، في عامين مختلفين، ولكنه هذا العام أضاف "توم هانكس" إلى سجله جائزة غير مرغوب بها وهي جائزة "الرازي" أو ما تعرف بـ"التوتة الذهبية" وهي النسخة الساخرة من جائزة الأوسكار التي يتم منحها لأسوأ أداء.

وحصل "هانكس" على الجائزة الساخرة عن دوره في فيلم "ألفيس بريسلي" كأسوأ دور مساعد، حيث لعب دور مدير أعمال "بريسلي"، الغريب أن فيلم "الفيس" نفسه مرشح لثمانية جوائز أوسكار في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2023، بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل ممثل للرجل الذي لعب دور الملك نفسه، أوستن بتلر.

ما هي جائزة razzi



جائزة التوتة الذهبية أو Golden Raspberry Award‏ معروفة أيضا باسم «رازي» Razzies هي جائزة سنوية نقيض الأوسكار وتعطى لأسوأ فيلم وأسوأ ممثلين.

أنشأت عام 1981 من قبل الصحفي الأمريكي جون ويلسون. يقام عادة حفل توزيع الجوائز في ليلة قبل ليلة حفل توزيع جوائز الأوسكار.

الجائزة يبلغ ثمنها حوالي 5 دولارات فقط، على شكل ثمرة التوت البري بحجم كرة الغولف مصنوعة من البلاستيك، موضوعة فوق مجسم يمثل شريط سينمائي، ومطلي كليا برذاذ ذهبي من النوع الرخيص.

نجوم حصلوا على razzi

تعتبر الجائزة كنقطة سوداء في تاريخ الفيلم أو الممثل والتي تلاحقه في مستقبله العملي، ورغم هذا فإن هناك القليل من «الفائزين» استلموا الجائزة بشكل شخصي كمثال على خفة دمهم مثل هالي بيري وبين أفليك.

وهناك بعض النجوم حصلوا على الجائزة بالرغم من ترشيحات الأفلام المشاركين بها للأوسكار، ومن بينهم النجمة ساندرا بولوك في عام 2010.



كما أن الجائزة كثيرا ما تم منحها إلى نجوم كبار ولديهم سجل واسع من الجوائز والأعمال المميزة.. إليكم أبرزها.

1- بن أفليك

فاز أفليك بأول أوسكار في عام 1998 عن مشاركته في كتابة سيناريو Good Will Hunting مع مات ديمون.

في عام 2013 ، حصل على جائزة أفضل صورة كمنتج في Argo . وبين ذلك ، حصل على لقب أسوأ ممثل في Razzies لثلاثة من أفلامه لعام 2003 ، Daredevil و Gigli و Paycheck .

في عام 2017 ، تم اعتباره هو وشريكه على الشاشة Henry Cavill أسوأ مجموعة شاشة لـ Batman v Superman: Dawn of Justice .

2- ساندرا بولوك

ظهرت بولوك في حفل توزيع جوائز Golden Raspberry لعام 2010 بعربة مليئة بنسخ All About Steve ، الفيلم الذي أكسبها جائزة أسوأ ممثلة.

في خطاب استلمها الجائزة، حثت بولوك الجمهور على أخذ أقراص DVD الخاصة بهم إلى المنزل و " مشاهدة أداءها حقًا ".

3- أل باتشينو

فاز أداء الممثل في Scent of a Woman بجائزة أفضل ممثل في حفل توزيع جوائز الأوسكار في عام 1993. ولسوء الحظ ، أدى اختياره للظهور في فيلم Jack and Jill إلى فيلم Razzies لأسوأ ممثل مساعد وأسوأ زوجين على الشاشة.

4- ليوناردو دي كابريو



لم يحصل نجم Revenant على جائزة الأوسكار حتى عام 2016 ، لكنه حصل على جائزة Razzie لأسوأ زوجين على الشاشة في وقت مبكر من حياته المهنية - في فيلم The Man in the Iron Mask لعام 1998 ، حيث صور دي كابريو كلاً من الملك لويس الرابع عشر ملك فرنسا و شقيقه التوأم المسجون.



5- ميل جيبسون



حصل على جائزتي أوسكار (أفضل صورة وأفضل مخرج) عن فيلم Braveheart لعام 1996 . لسوء الحظ، تم تصنيفه بأسوأ أداء Razzies مرة أخرى في عام 2018 لأدائه في دور الممثل الثاني في Daddy's Home 2 .