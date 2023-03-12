إنبي يهزم الزمالك بثنائية في الدوري

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام إنبي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الممتاز.

سجل هدفي إنبي رفيق كابو في الدقيقة 20 وعلي فوزي في الدقيقة 67.

ارتفع رصيد إنبي عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد إنبي عند 33 نقطة في المركز الخامس.

أحداث الشوط الأول

بدأت المباراة بضغط قوي من جانب إنبي بعد كرة عرضية من مروان داوود، لاعب فريق إنبي، من جهة اليمين أبعدها الحارس محمد صبحي عن مناطق الخطورة.

تسديدة ضعيفة من سيف جعفر، لاعب فريق الزمالك، من يسار منطقة الجزاء وصلت سهلة للحارس رضا السيد.

ومنح التونسي رفيق كابو التقدم لصالح إنبي في مباراة الزمالك خلال أحداث المباراة المقامة بين الفريقين في الجولة 21 من بطولة الدوري.

وجاء الهدف في الدقيقة 20 بعد تمريرة من محمد حمدي وضعت رفيق كابو في انفراد تام بالمرمى، فسدد الأخير كرة أرضية مرت من بين أقدام محمد صبحي وسكنت منتصف المرمى.

في الدقيقة 24 نفذت الركلة الحرة عن طريق تسديدة من مرة واحدة من أحمد سيد زيزو أبعدها الحارس رضا السيد من أسفل يمين مرماه.

كرة عرضية من مروان داوود لاعب فريق إنبي من جهة اليسار أبعدها الحارس محمد صبحي عن مناطق الخطورة.

في الدقيقة 39 تسديدة قوية من محمد أشرف روقا لاعب فريق الزمالك من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس رضا السيد من منتصف مرماه.

في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، كرة عرضية من حمزة المثلوثي لاعب فريق الزمالك من جهة اليمين قابلها مصطفى شلبي برأسية من على حدود منطقة الـ 6 ياردات مرت بجوار القائم الأيسر.

أحداث الشوط الثاني

واستهل الزمالك الشوط الثاني بقوة، وشهدت الدقيقة 51 كرة عرضية من مروان داوود لاعب فريق إنبي من جهة اليسار أبعدها حمزة المثلوثي إلى ركلة ركنية.

ركلة ركنية لصالح فريق الزمالك من جهة اليمين نفذها زيزو عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمود الونش برأسية مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

في الدقيقة 65 تسديدة من يوسف أسامة نبيه لاعب فريق الزمالك من على حدود منطقة الجزاء بباطن القدم اليمنى ارتطمت بالعارضة ومرت إلى ركلة مرمى.

وجاء الهدف الثاني لصالح إنبي في الدقيقة 67 بعدما سدد علي فوزي الكرة بالقدم اليسرى من يمين منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيمن وسكنت يمين المرمى.

في الدقيقة 76 رفيق كابو انطلق بطول الملعب في اتجاه منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

في الدقيقة 79 رأسية من إبراهيما نداي لاعب فريق الزمالك من داخل منطقة الجزاء ردت من القائم الأيسر.