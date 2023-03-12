رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم وخطوات ترشيد الطاقة

أصبح الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم من الأمور السهلة والميسرة التي أتاحتها الحكومة للمواطنين لمعرفة الفاتورة ودفعها أيضا بالاعتماد على التحول الرقمي.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم

نعرض لكم في هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم لمختلف شركات الكهرباء.

يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم من خلال رابط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالدخول هنا.

تظهر صفحة مكتوب بها الاستعلام عن الفواتير

وبها متاح الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في

شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء.

شركة القناة لتوزيـع الكهرباء.

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.



بعد الضغط على الشركة التي تخدم منطقتك السكنية يتم إتباع الخطوات التي تتيح لك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

يتم إدخال رقم المشترك.

(مرفق صورة في الرابط توضح لكم أين تجد رقم المشترك).

ثم الضغط على كلمة استعلام لتظهر الفاتورة.

كما يمكن الاستعلام عن القراءات من خلال نفس الخطوات السابقة.



متاح لك حساب فاتورتك بنفسك من خلال

إدخال كمية الاستهلاك.

نوع النشاط.

الضغط على كلمة حساب.

رقم الأعطال الكهربائية

في حالة وجود أعطال يمكن الاتصال على الرقم 121.

ويمكن الاتصال بجميع الواردي والصيانات التابعة للشركة في جميع الفروع.



ترشيد الطاقة لفاتورة أقل

يمكن ترشيد استخدام الطاقة وفق الإرشادات التي تضعها الشركة من أجل تقليل فاتورة الكهرباء وهي كالتالي:

الإضاءة المنزلية

وذلك عن طريق استبدال اللمبات المتوهجة او الفلوريسنت بلمبات ليد وهي توفر أكثر من 70% من كمية الطاقة المستهلكة وينعكس ذلك على تقليل قيمة فاتورة الاستهلاك.

التكييفات

ضبط أجهزة التكييف عند درجة حرارة (22˚م) كحد أدنى للتقليل من الاستهلاك مع تفادي تركيب الوحدة الخارجية (Compressor) في الأماكن دائمة التعرض لأشعة الشمس المباشرة وعدم فتح النوافذ أو ترك أبواب الغرفة مفتوحة أثناء تشغيل التكييف كذلك يجب عمل صيانة دورية لتنظيف فلاتر الهواء وغلق الجهاز عند مغادرة الغرفة.

السخانات

ضبط السخانات الكهربائية عند درجة حرارة (40˚م) كحد أقصى لتقليل الاستهلاك؛ حيث تعتبر السخانات من أكثر الأجهزة استهلاكًا للطاقة من (1 إلى 3 ك.و.س) مع صيانة الأنابيب والمحابس المسربة للمياه الساخنة، وتشغيل السخان قبل استخدامه بنصف ساعة فقط، وفصل الكهرباء عن السخان عند عدم الاستخدام.