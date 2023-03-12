لا يفوتك هذا المساء: «كتف في كتف» أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية.. وعقد قران نجلة ملك الأردن

تنوعت أخبار هذا المساء ما بين أخبار فنية وأخبار حوادث بالإضافة إلى خبر مهم عن مبادرة كتف فى كتف.

عضو التحالف الوطني: «كتف في كتف» أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية بتاريخ مصر

قال هاني عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، إنه تم وضع جدول زمني لتنفيذ مبادرة كتف في كتف على مدار الأسبوع، موضحًا أنه تم تكثيف جهود التحالف لتحقيق المستهدف من المبادرة وهو الوصول للأسر الأولى بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية.

وأضاف عضو التحالف الوطني في تصريح لـ"الدستور" أن المبادرة انطلقت فعليًا على أرض الواقع، وسيتم توزيع الكراتين من يوم الإثنين، بمحافظة الغربية ثم تنطلق بالجيزة وبعدها محافظتى الأقصر والفيوم ونهاية الأسبوع نستهدف محافظة سوهاج، على أن يتولى توزيع احتياجات هذه الأسر من مواد غذائية وبطاطين وغيرها للوصول للأسر في كافة المحافظات قبل حلول شهر رمضان.

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بأجواء لا تخلو من الرقي.. اللقطات الأولى لعقد قران ابنة الملك عبدالله الثاني

احتفل الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، بعقد قران ابنته الأميرة إيمان، على جميل ألكساندر ترميوتس، في الحفل الذي أقيم مساء اليوم في الأردن وسط حضور عائلة العروسين.

ونشر برنامج “et” بالعربي اللقطات الأولى لدخول الأميرة إيمان قاعة عقد القران برفقة شقيقها ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، واختارت العروس فستانا أنيقا ناعما وبسيطا، واختارت طرحة طويلة امتدت لأمتار خلفها، وارتدت تاجًا من الألماس على رأسها.

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عبد الرحيم كمال يوضح خلطة نجاح بالطو: «آية من آيات الدراما»

علّق الكاتب والروائي عبد الرحيم كمال على مسلسل بالطو بأنه "آية من آيات الدراما، وعبرة وعظة".

وتابع كمال، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"أقولك ازاي.. بميزانية محدودة وأبطال ليسوا نجوم بالمعنى التقليدي للنجوم (لكن في نظري أنا نجوم ونص)، ومخرج وكاتب لأول مرة، وإمكانيات (فنية) عالية".

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المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بحيازة مواد مخدرة بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، شابًا بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية، وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار فيها وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

صدر القرار برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد السيد وسامي زين العابدين والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود وإسلام محجوب.

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