الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بحيازة مواد مخدرة بالشرقية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، شابًا بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية، وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

صدر القرار برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد السيد وسامى زين العابدين والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود وإسلام محجوب.

بدأت تفاصيل الواقعة رقم 8594 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 3674 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهم "أنور م ع"، 30 سنة، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بأنه في يوم 23 أغسطس الماضي، وبدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، قد حاز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائه بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذًا لإذن النيابة العامة، وبحوزته 100 طربة من جوهر الحشيش المخدر وزنت 10 كيلو و100 جرام، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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