الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مصر تحتل المركز الرابع في منافسات التتابع المختلط بكأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

احتل الزوجي المصري المكون من هايدي عادل ومهند شعبان المركز الرابع في منافسات التتابع المختلط ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر بملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، وذلك عقب حصد مجموع نقاط 1358 نقطة، و حل الزوجي المصري المكون من ملك إسماعيل ومعتز وائل  في المركز  الثاني عشر.

وتوج الزوجي الليتواني  بالميدالية الذهبية بعد حصده لمجموع نقاط  1373نقطة ،وجاء الزوجي المكسيكي في المركز الثاني محرزا الميدالية الفضية برصيد 1364 نقطة ، فيما حصدت كوريا الجنوبية الميدالية البرونزية والمركز الثالث برصيد 1361 نقطة.
وأسدل الستار اليوم على منافسات البطولة والتي أقيمت بمشاركة حوالي 156 لاعبًا من أبطال الخماسي الحديث من 35 دولة، والبطولة هي الافتتاحية لسلسلة كأس العالم،يتبعها ثلاث بطولات أخرى في أنقرة بتركيا ، ثم في بودابست بالمجر الشهر القادم ، وبصوفيا بلغاريا مايو القادم ، ثم يقام نهائي سلسلة كأس العالم للعام الجاري بأنقرة بتركيا مطلع يونيو القادم. وتعد البطولة ذات أهمية قصوى حيث أنها أولى البطولات التي تساهم في جمع النقاط الترتيبية ، التي سيجمعها الأبطال خلال تلك السلسلة بداية من الآن و حتى صيف عام 2024 ، للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وكان أحمد الجندي قد توج بذهبية فردي الرجال ، كما توجت سلمى أيمن ببرونزية فردي السيدات.

 

 

 

أبطال الخماسي الحديث الافتتاحية الجامعة الأمريكية الخماسي الحديث من 35 دولة المركز الثالث الميدالية البرونزية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسلسل «بالطو» مثلًا

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