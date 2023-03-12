محافظ الإسكندرية يفتتح فرعًا جديدًا لمعرض «أهلًا رمضان» بمدخل سموحة

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، معرض «أهلًا رمضان» الكائن بجوار مبنى ديوان محافظة الإسكندرية الجديد طريق أبيس مدخل سموحة، والذي يمتد حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، وجميع الأجهزة المعنية.

وقال المحافظ إن المعرض يأتي في إطار سلسلة المعارض التي تم افتتاحها خلال الأشهر والأيام الماضية وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين والاستعداد لشهر رمضان الكريم.

وأكد اللواء محمد الشريف أن الدولة تواصل جهودها من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن منافذ "أهلًا رمضان" التي أقامتها محافظة الإسكندرية تشهد تزايد الإقبال عليها من قبل المواطنين.

وأوضح الشريف أن المعرض يضم سلعة أساسية واستراتيجية تقل عن مثيلاتها بالسوق، مشيدًا بالدور الفعّال والكبير للجهات والشركات المشاركة بتلك المبادرة والتي قامت بعرض كل السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والفاكهة بجودة عالية وأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات.

وتُطرح السلع داخل المعرض بتخفيضات كبيرة؛ حيث بلغ سعر كيلو الأرز الحر 17 جنيهًا بدلًا من 26 جنيهًا، والأرز المدعم 14 جنيهًا بدلًا من 16 جنيهًا، وسعر كيلو السكر 18 جنيهًا بدلًا من 22 جنيهًا، وسعر زيت حلوة وتبارك 700 جرام 43 جنيهًا بدلًا من 45 جنيهًا، وزيت كنزي 700 جرام 40 جنيهًا بدلًا من 45 جنيهًا، وزيت المميز 600 جرام 32 جنيهًا بدلًا من 35 جنيهًا، وسعر اللحم البلدي 230 جنيهًا بدلًا من 280 جنيهًا، واللحم السوداني 190 جنيهًا بدلًا من 220 جنيهًا، وسعر ربع كيلو شاي الخواجة 27 جنيهًا بدلًا من 33 جنيهًا، وسعر كيلو شاي الخواجة 14 جنيهًا بدلًا من 17 جنيهًا، بالإضافة إلى التخفيضات الأخرى على أسعار الفاكهة والخضروات.