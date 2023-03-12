الأحد 12 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

موعد أذان المغرب في رمضان 2023

أذان المغرب
أذان المغرب

يهتم المسلمون بمتابعة موعد اذان المغرب في رمضان لأنه يكون وقت تناول الطعام بعد صيام استمر ما يقرب من 15 ساعة حيث يبدأ الصيام مع أذان الفجر مباشرة، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد أذان المغرب في شهر رمضان 2023.

موعد أذان المغرب في رمضان 2023

  • موعد أذان المغرب يوم 1 رمضان 1444 في تمام الساعة 6:15 م
  • موعد أذان المغرب يوم 2 رمضان 1444 في تمام الساعة  6.16 م
  • موعد أذان المغرب يوم 3 رمضان 1444  في تمام الساعة  6.17 م
  • أذان المغرب يوم 4 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.18 م
  • أذان المغرب يوم 5 رمضان 1444 في تمام الساعة  6.18 م
  • أذان المغرب يوم 6 رمضان 1444 في تمام الساعة  6.19 م
  • أذان المغرب يوم 7 رمضان 1444 في تمام الساعة  6.19 م

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  • موعد أذان المغرب يوم 8 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.20 م
  • موعد أذان المغرب يوم 9 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.21 م
  • موعد أذان المغرب يوم 10 رمضان 1444 في تمام الساعة  6.21 م
  • موعد أذان المغرب يوم 11 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.22 م
  • موعد أذان المغرب يوم 12 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.22 م
  • موعد أذان المغرب يوم 13 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.23 م
  • أذان المغرب يوم 14 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.23 م
  • أذان المغرب يوم 15 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.24 م
  • أذان المغرب يوم 16 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.25 م
  • أذان المغرب يوم 17 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.25 م
  • أذان المغرب يوم 18 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.26 م
  • أذان المغرب يوم 19 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.27 م
  • أذان المغرب يوم 20 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.27 م
  • أذان المغرب يوم 21 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.28 م
  • أذان المغرب يوم 22 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.28 م
  • أذان المغرب يوم 23 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.29 م
  • أذان المغرب يوم 24 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.30 م
  • أذان المغرب يوم 25 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.30 م
  • أذان المغرب يوم 26 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.31 م
  • أذان المغرب يوم 27 رمضان 1444  في تمام الساعة 6.31 م
  • أذان المغرب يوم 28 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.32 م
  • أذان المغرب يوم 29 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.33 م
  • أذان المغرب يوم 30 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.33 م
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