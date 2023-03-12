يهتم المسلمون بمتابعة موعد اذان المغرب في رمضان لأنه يكون وقت تناول الطعام بعد صيام استمر ما يقرب من 15 ساعة حيث يبدأ الصيام مع أذان الفجر مباشرة، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد أذان المغرب في شهر رمضان 2023.

موعد أذان المغرب في رمضان 2023

موعد أذان المغرب يوم 1 رمضان 1444 في تمام الساعة 6:15 م

موعد أذان المغرب يوم 2 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.16 م

موعد أذان المغرب يوم 3 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.17 م

أذان المغرب يوم 4 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.18 م

أذان المغرب يوم 5 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.18 م

أذان المغرب يوم 6 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.19 م

أذان المغرب يوم 7 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.19 م