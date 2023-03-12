موعد أذان المغرب في رمضان 2023
يهتم المسلمون بمتابعة موعد اذان المغرب في رمضان لأنه يكون وقت تناول الطعام بعد صيام استمر ما يقرب من 15 ساعة حيث يبدأ الصيام مع أذان الفجر مباشرة، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد أذان المغرب في شهر رمضان 2023.
موعد أذان المغرب في رمضان 2023
- موعد أذان المغرب يوم 1 رمضان 1444 في تمام الساعة 6:15 م
- موعد أذان المغرب يوم 2 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.16 م
- موعد أذان المغرب يوم 3 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.17 م
- أذان المغرب يوم 4 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.18 م
- أذان المغرب يوم 5 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.18 م
- أذان المغرب يوم 6 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.19 م
- أذان المغرب يوم 7 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.19 م
- موعد أذان المغرب يوم 8 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.20 م
- موعد أذان المغرب يوم 9 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.21 م
- موعد أذان المغرب يوم 10 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.21 م
- موعد أذان المغرب يوم 11 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.22 م
- موعد أذان المغرب يوم 12 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.22 م
- موعد أذان المغرب يوم 13 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.23 م
- أذان المغرب يوم 14 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.23 م
- أذان المغرب يوم 15 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.24 م
- أذان المغرب يوم 16 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.25 م
- أذان المغرب يوم 17 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.25 م
- أذان المغرب يوم 18 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.26 م
- أذان المغرب يوم 19 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.27 م
- أذان المغرب يوم 20 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.27 م
- أذان المغرب يوم 21 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.28 م
- أذان المغرب يوم 22 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.28 م
- أذان المغرب يوم 23 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.29 م
- أذان المغرب يوم 24 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.30 م
- أذان المغرب يوم 25 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.30 م
- أذان المغرب يوم 26 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.31 م
- أذان المغرب يوم 27 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.31 م
- أذان المغرب يوم 28 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.32 م
- أذان المغرب يوم 29 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.33 م
- أذان المغرب يوم 30 رمضان 1444 في تمام الساعة 6.33 م