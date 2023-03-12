الأحد 12 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير السياحة وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة يبحثان تعزيز أوجه التعاون المشترك

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، اليوم الأحد، السفير هونج جين ووك سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار.

وقد حضر اللقاء، لي هيون جيو قنصل كوريا الجنوبية بالقاهرة، ويمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، والمستشار عمرو عبد الله المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير هونج جين ووك والوفد المرافق له، مثمناً على عمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر وكوريا الجنوبية وأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة مجال السياحة والآثار.

وقد تناول اللقاء بحث سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من كوريا الجنوبية إلى مصر، وتعزيز آليات الترويج السياحي للمقصد السياحي المصري في كوريا الجنوبية بصورة أكبر من خلال إعداد برامج ترويجية وتسويقية مشتركة بين البلدين، وتنظيم مجموعة من الأحداث الثقافية والفنية الكورية ببعض الأماكن السياحية والأثرية في مصر، بالإضافة إلى استقبال الخبراء في مجال الدعاية والإعلان لتبادل الخبرات.

كما تم بحث فرص الاستثمار السياحي في مصر وخاصة في المجال الفندقي، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون في مجال الآثار والمتاحف.

جدير بالذكر أنه تم توقيع مذكرتي تفاهم بين مصر وكوريا الجنوبية أحدهما في مجال السياحة عام 2010، والأخرى في مجال الآثار والمتاحف عام 2022؛ لتبادل الخبرات وتنشيط حركة السياحة بين البلدين.

أحمد عيسى وزير السياحة وزير السياحة سفير كوريا الجنوبية مجال السياحة والآثار كوريا الجنوبية

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