الأحد 12 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جاهزية بنزيما وميندي لمواجهة ليفربول.. وغياب ألابا

كريم بنزيما
كريم بنزيما

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن موقف المصابين من اللحاق بـ ريال مدريد الإسباني في مواجهته المنتظرة أمام ليفربول الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

أما عن موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا، فتُقام يوم الأربعاء المقبل، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “سانتياجو برنابيو"، معقل الفريق المدريدي.

وتُنقل مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

بنزيما وميندي جاهزان

وبحسب صحيفة “ ذا أثلتيك" البريطانية، فإن الفرنسيين فيرلاند ميندي وكريم بنزيما، أكملا التدريبات الجماعية مع الفريق اليوم، وسيكونا متاحين ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وكان كريم بنزيما قد تغيب عن مباراة ريال مدريد، أمس السبت، أمام إسبانيول، في بطولة الدوري الإسباني، بسبب انزعاجات في الكاحل.

وأشارت الصحيفة أن النمساوي ديفيد ألابا تحسنت حالته، لكنه لن يشارك أمام ليفربول يوم الأربعاء المقبل.

وكان فريق ريال مدريد قد حقق انتصارًا كاسحًا على مُضيفه ليفربول بخمسة أهداف مقابل هدفين على ملعب “أنفيلد رود”، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يلجئ للقضاء في قضية فساد الحكام

أصدر نادي ريال مدريد، اليوم الأحد، بيانًا رسميًا أعلن فيه اللجوء إلى القضاء بصفته عنصرًا في قضية نائب اللجنة الفنية للحكام بالاتحاد الإسباني، والمتورط فيها نادي برشلونة.

وقال النادي الملكي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "علم مجلس إدارة نادي ريال مدريد، في اجتماعه الذي عقد اليوم، بالاتهامات الخطيرة التي وجهها مكتب المدعي العام في برشلونة ضد نادي برشلونة، واثنين من رؤسائه، جوزيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، والمديرين السابقين ألبرت سولير وأوسكار غراو، على أساس الجرائم المحتملة، من بين أمور أخرى، للفساد في المجال الرياضي، في إطار العلاقات التي أقامها النادي المذكور مع نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام، خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا".

وأضاف النادي في بيانه: "ريال مدريد يعرب عن قلقه العميق من جدية الوقائع ويكرر ثقته الكاملة في عمل العدالة، ووافق على أنه، دفاعا عن مصالحه المشروعة، سيظهر في الإجراء بمجرد أن يفتحه القاضي لأطراف تضررت".

ريال مدريد ليفربول دوري ابطال اوروبا بنزيما ميندي ألابا

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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