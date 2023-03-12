الأحد 12 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أستاذ اقتصاد لـ «القاهرة الإخبارية»: أزمة «سيليكون فالي» بداية لإفلاسات ستظهر قريبا

بنك «سيليكون فالي»
بنك «سيليكون فالي»

كشف الدكتور علي خورشيد، أستاذ الاقتصاد الدولي،  حدود التخوفات من إغلاق بنك "سيليكون فالي"، وهو أكبر إفلاس في أمريكا منذ 2008، في أمريكا وأوروبا.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، "ماحدث بداية لإفلاسات ستظهر قريبا".

وتابع أستاذ الاقتصاد الدولي، "البنك الفيدرالي الأمريكي يتحمل سلسلة الإفلاسات المتوقعة نظرا لزيادة نسبة التضخم وارتفاع نسبة الفائدة"، معتبرا أن ماحدث هو أول شريحة من المتوقع.

- البنك حساباته كانت مكشوفة وكان يمنح قروض للمداولة في العملات الرقمية

وأوضح: "أصول بنك "سليكون فالي" متعددة، وأغلبها في العملات الرقمية، ما أثبت عدم مداومة واستمرارية العملات الرقمية"، لافتا إلى أن ذلك البنك حساباته كانت مكشوفة وكان يمنح قروض للمداولة في العملات الرقمية، الأمر الذي أسفر عنه عدم تسديد أصحابها قيمة القروض مانتج عنه الإفلاس.

وحول تدخل الفيدرالي الأمريكي، أكد أنه متوقع تدخله بنسب محدودة، حتى لاتتكرر مرة أخرى، قائلا: "مهما تدخل متوقع أيضا سقوط بنوك أخرى في نفس المأزق وتعرضه للإفلاس".

وأكد الدكتور علي خورشيد، أستاذ الاقتصاد الدولي، أن البنك الفيدرالي الأمريكي يضمن حقوق كافة العملاء والمستثمرين واسترجاع أموالهم.

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