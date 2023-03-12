إحالة المتهم بقتل «سيدة الخير سهير الأنصارى» للجنايات

أمرت جهات التحقيق، بإحالة المتهم بقتل الحاجة سهير الأنصاري، المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة الخير"، إلى المحاكمة الجنائية.

وكشف محمد البسيوني زوج ابنة الحاجة سهير الأنصاري عن أن تحريات النيابة كشفت عن أن السائق أخذها وراء المستشفى العام، وخنقها بالحزام، وضربها بعصا كوريك في رأسها.

ولفت إلى أن هذا الشاب، كانت له سابقة سرقة موبايل من 3 سنين، وكانت الحاجة سهير تعرف ذلك، لكنها عطفت عليه.

وأوضح أنه قبل اختفاء حماته كانت في طريقها إليهم، مردفًا: "قالت لبنتها 10 دقائق وجاية، لكن التليفون اتقفل واختفت، وهو قعد يدور معايا ساعتين في المستشفيات، والناس رنت عليا وقالت متسبش الواد من إيدك، وأنا شكيت فيه، وأي حد بيتصل عليه كان بيجي كأنه معملش حاجة، وتاني يوم جالي على المشرحة واتسلم للشرطة".

من ناحيتها، قالت بسمة عبدالباسط، ابنة الحاجة سهير الأنصاري قتيلة المنصورة، إن السائق المتهم بقتل والدتها كان يعمل لديها منذ سنة، مردفة: "بقاله معاها سنة، بتروح وتيجي معاه، كانت مطمنة له، ووثقت به وهو غدر بها، كانت تعطف عليه، واشترت له بدلة كتب كتابه".