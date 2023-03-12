الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس الغد سيكون مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية الغربية، حارا على جنوب الصعيد، باردا ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد غدا فرص أمطار خفيفة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء قد تكون رعدية أحيانا على مناطق وفترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تغزر أحيانا على السلوم ومطروح، مع وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة.