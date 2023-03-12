الأحد 12 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعليم الإسكندرية تتابع مبادرة «سعادتي في نشاطي» بمدارس بشاير الخير

مبادرة سعادتي في
مبادرة سعادتي في نشاطي بمدارس بشاير الخير

استقبل الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأحد، الدكتورة إيمان محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتورة جيهان علام، مدير الإدارة العامة للتربية الرياضية والكشفية وفريق العمل المرافق، وذلك بمجمع مدارس بشاير الخير لمتابعة الأنشطة تحت عنوان «سعادتي في نشاطي»، بحضور نادية فتحي وكيل المديرية ورأفت عبد الله مدير عام الشئون التنفيذية وعادل حسين مدير عام إدارة غرب ومجلس أمناء الإدارة ولفيف من القيادات التربوية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتفعيل الأنشطة التربوية بالمناطق البديلة للمناطق العشوائية في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الشخصية المصرية وتحقيق رؤية مصر 2030.

بدأت مراسم اليوم بالسلام الوطني والقرآن الكريم وطابور العرض وعروض رياضية وعرض فرعوني وعروض فنية وأغنيات وطنية (فرحان يا بلادي، حلاوة شمسنا، أنا ابن مصر، مصر حبيبتي، بلدي، سلام على مصر، حياة كريمة، اسلمي يا مصر، وعروض نوبية، وكذلك ندوات توعية ثقافية عن التدخين والإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، كما تضمنت الأنشطة ورش عمل تنمية المهارات الحياتية والتغيرات المناخية وورش عمل تنمية المهارات الثقافية والصحفية.

وقال «أبوزيد» إن الأنشطة التربوية بشتى نوعياتها الثقافية والفنية والرياضية والأدبية والموسيقية والمسرحية والاجتماعية من شأنها بناء وتنمية وتعزيز قدرات أبنائنا الطلاب في المناطق البديلة للمناطق العشوائية والارتقاء بالإنسان بعد الارتقاء بالبنيان والعمران ، ويحرص تعليم الإسكندرية على تنظيم العديد من ندوات وبرامج التوعية السلوكية الشاملة والتوعية بالمشروعات القومية وجهود القيادة السياسية في بناء الجمهورية الجديدة.

ومن ناحيتها قالت إيمان حسن إن تعليم الإسكندرية يعزف سيمفونية رائعة للأنشطة التربوية على أرض بشاير الخير التي تبشر بالخير حيث العروض المتميزة المتنوعة الشاملة للبيئات المصرية وندوات غرس وتعزيز قيم الولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور، والمشاركة المتميزة لذوي الهمم والقدرات الخاصة في كافة الأنشطة.

مبادرة سعادتي في نشاطي بمدارس بشاير الخير
مبادرة سعادتي في نشاطي بمدارس بشاير الخير
مبادرة سعادتي في نشاطي بمدارس بشاير الخير
مبادرة سعادتي في نشاطي بمدارس بشاير الخير
مبادرة سعادتي في نشاطي بمدارس بشاير الخير
مبادرة سعادتي في نشاطي بمدارس بشاير الخير
مبادرة سعادتي في نشاطي بمدارس بشاير الخير
مبادرة سعادتي في نشاطي بمدارس بشاير الخير
مبادرة سعادتي في نشاطي بمدارس بشاير الخير
مبادرة سعادتي في نشاطي بمدارس بشاير الخير
مبادرة سعادتي في نشاطي بمدارس بشاير الخير
مبادرة سعادتي في نشاطي بمدارس بشاير الخير
تعليم الإسكندرية سعادتي في نشاطي بشاير الخير للأنشطة الطلابية الأنشطة التربوية بالمناطق البديلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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تعليم الإسكندرية تتابع مبادرة «سعادتي في نشاطي» بمدارس بشاير الخير

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