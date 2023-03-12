«‏الرى» تناقش تحديات المياه فى مصر وترشيد الاستخدام

نظمت وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى احتفالية كبرى بمناسبة الاحتفال بـ"يوم المياه العالمي"، أمس الأحد، بحضور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى في مصر.

وشهد الاحتفال عقد جلسة حوارية تحت عنوان "كل نقطة بتفرق"، خلال احتفالية وزارة الموارد المائية والري بـ "يوم المياه العالمي"، حيث تم مناقشة تحديات المياه فى مصر والتأكيد على أهمية الوعى المجتمعى لترشيد استخدام المياه، واستعراض مجهودات الدولة المصرية فى مجالات تأهيل الترع والتحول لأنظمة الرى الحديث، وإعادة استخدام ومعالجة المياه، وتأهيل المنشآت المائية، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ.

إحتفالية يوم المياه العالمي

عقدت الجلسة الحوارية بحضور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، والسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى في مصر، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والمهندس سيد إسماعيل نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون البنية الأساسية.

كما تضمنت الاحتفالية، تكريم عدد من سفراء المياه من الشباب الذين شاركوا في مسابقات المياه التي نظمتها الوزارة والاتحاد الأوروبي، وعقد ورشة عمل للشباب حول التغيرات المناخية وسبل تحقيق الإستدامة فى إدارة المياه، بالإضافة لعدد من العروض المسرحية عن اهمية الحفاظ على المياه وترشيد إستخدامها وأنشطة الرسم والتى تم تقديمها لطلاب عدد من المدارس الابتدائية في منطقة القناطر.

كما تم على هامش الاحتفالية، افتتاح معرض زهور الربيع بالقناطر الخيرية والذى تحرص وزاره الموارد المائية والري على إقامته في موعده خلال شهر مارس من كل عام.

وأكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إن احتفال يوم المياه العالمي يأتي هذا العام تحت شعار "تسريع التغيير"، كما توجه بالشكر لسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة على الجهود المبذولة في مشاركة الوزارة فى تنظيم ورعاية هذه الاحتفالية.